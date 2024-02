TechRoth, studenti e studentesse a scuola di industria 4.0

L’Istituto di Istruzione Superiore Angelo Roth continua ad investire nella formazione al lavoro dei suoi studenti. Grazie al bando scuola della Fondazione Banco di Sardegna è stata rinnova la collaborazione con TeenHub – l’Associazione che valorizza i progetti formativi che coinvolgono i giovani e il loro passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro – e il prossimo 22 febbraio partirà il progetto “TechRoth: linguaggio di programmazione e industria 4.0”.

Il progetto, improntato sull’educazione digitale e la programmazione, porterà gli studenti della 4^B -Informatica e Telecomunicazioni dell’Istituto Tecnico Superiore “Angelo Roth” nel mondo della tecnologia 4.0 e della programmazione informatica. Studenti e studentesse apprenderanno la scrittura di un codice, necessario per far funzionare il software che guida degli aspiratori industriali, a leggere i dati statistico-matematici che derivano dal suo funzionamento, a far dialogare i macchinari all’interno di un’azienda 4.0.

Due le aziende partner del progetto che ospiteranno ragazzi e ragazze della 4^B: Nobento, azienda leader nel settore dei serramenti sita nella Zona Industriale San Marco ad Alghero e IVision, azienda leader nei prodotti di aspirazione industriali 4.0 La classe seguirà 70 ore di formazione una parte delle quali suddivisa in gruppo per stimolare la creatività e permettere a studenti e studentesse di conoscere il mondo del Coding e delle materie Stem, necessarie per analizzare i dati dei macchinari. Il gruppo che riuscirà a strutturare al meglio il software potrà raggiungere la sede di IVision a Montegridolfo (RN) e toccare con mano il mondo degli aspiratori industriali 4.0

Il progetto “TechRoth: linguaggio di programmazione e industria 4.0” sarà presentato nell’aula magna dell’IIS Roth di via Diez giovedì 22 febbraio alle ore 11 alla presenza della classe interessata al progetto.