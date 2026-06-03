«Tassa aeroportuale zero a Fertilia per attrarre nuove rotte e investimenti»

Una proposta concreta per rilanciare lo scalo di Alghero-Fertilia e inserirlo con forza nelle trattative in corso tra la Regione Sardegna, Ryanair e gli altri vettori aerei. A formularla è Alberto Bamonti, consigliere comunale del gruppo “Noi Riformiamo Alghero”, che suggerisce l’abolizione totale dell’addizionale aeroportuale, ma esclusivamente per l’aeroporto della Riviera del Corallo.

Secondo Bamonti, la misura rappresenterebbe una svolta immediatamente attuabile e a basso costo per le casse regionali, giustificata anche dal nuovo ruolo strategico che il territorio ricopre all’interno della neonata Città Metropolitana di Sassari. L’obiettivo dichiarato è quello di dotare lo scalo del nord-ovest di un reale vantaggio competitivo in grado di attrarre nuovi investimenti.

«Se l’obiettivo è rafforzare il ruolo dello scalo del nord-ovest della Sardegna, è necessario adottare misure capaci di generare un reale vantaggio competitivo», spiega Bamonti. «L’eliminazione dell’addizionale consentirebbe infatti di rendere Alghero più attrattiva per le compagnie aeree, favorendo l’apertura di nuove rotte, l’incremento delle frequenze e l’arrivo di nuovi investimenti».

Per il consigliere comunale non si tratterebbe di un favoritismo locale, quanto di una visione di sviluppo economico integrato: «Non si tratterebbe di un privilegio, ma di una scelta strategica mirata a sostenere un territorio che ha bisogno di strumenti specifici per crescere e competere. Più collegamenti significano più turismo, maggiori opportunità per le imprese, nuova occupazione e sviluppo economico per l’intero nord-ovest della Sardegna».

L’appello è dunque rivolto direttamente alla giunta regionale, affinché inserisca l’esenzione della tassa all’interno del tavolo di confronto con i colossi del trasporto aereo. «Garantire oggi ad Alghero un vantaggio competitivo – conclude Bamonti – significa investire concretamente sul futuro del territorio, rafforzarne il ruolo nel sistema aeroportuale regionale e creare nuove opportunità di crescita per cittadini, imprese e operatori economici».