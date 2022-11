Taekwondo, Campionati interregionali combattimento: 2° posto di squadra per l’Astroclub

Si sono recentemente svolti a Capoterra i Campionati interregionali Taekwondo – Combattimento Sardegna , una due giorni di gare che ha visto la partecipazione dei migliori atleti delle società della Sardegna, Sicilia e Liguria. Presente anche la società algherese Astroclub. Il sabato hanno gareggiato le categorie giovanili con in campo i giovani: 3°posto per Mariam El Bakhadaoui e Francesco Daga, oro per Nora El Bakhadaoui, Ivan Serra ed i due fratelli Davide e Sofia Sghirru.

Domenica è stato il turno delle categorie cadetti Junior e Senior: 3° posto per Elena Fois e Rita Hiseni Furesi, 2° posto per Carlo Pinna, oro per le gemelle Arianna e Giorgia Ferrari e Viola Serra. “Parliamo di un mini ciclo di due mesi di gare che hanno consentito una costante crescita degli atleti Astroclub sino al risultato di oggi” – dichiara il maestro Andrea Corona. “Una crescita dei nostri ragazzi che è soprattutto morale e caratteriale, testimoniata dalle gare di Sofia Sghirru e Viola Serra, che hanno conquistato un ottimo risultato in categorie affollate , dimostrando una sicurezza da veterane. Discorso a parte per Giorgia che ha battuto in finale la quotatissima atleta di casa, Aurora, con una gara volitiva, condotta con determinazione e che presagisce una carriera di alto livello”.

Soddisfazione della presidente Luigia Daga per il 2° posto di squadra: “Sebbene vi fossero in gara società con squadre ben più numerose della nostra, abbiamo ottenuto ottimi risultati. Questa è la dimostrazione dell’importanza di avere con noi due insegnanti instancabili come il maestro 7° dan Andrea Corona e l’Istruttore 6° Dan Raffaela Corona”.

Prossimi impegni dell’Astroclub saranno le gare di Savona ed il torneo giovanile a Perfugas, in programma a dicembre.