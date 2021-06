Sviluppo delle attività del settore pesca, programmazione con il Flag Nord Sardegna

L’Assessore alle Attività Produttive Giorgia Vaccaro ha incontrato i rappresentanti del Flag Nord Sardegna con il Presidente Benedetto Sechi e con Michele Angius. Con i rappresentanti del gruppo di azione locale per la pesca si è continuato il percorso di collaborazione avviato dall’Assessorato soprattutto sui temi riguardanti lo sviluppo delle attività di sostegno all’imprenditoria costiera.

In previsione c’è l’importante costituzione del centro di spedizione del riccio di mare, lo sviluppo del settore del pescaturismo, il marchio del pescato l’importante progetto Nodus, che riguarda la promozione delle nuove opportunità per le famiglie dei pescatori: formazione, trasferimento di esperienze professionali e imprenditoriali di importanti realtà regionali e nazionali. Il progetto si sviluppa grazie alle risorse della Misura 1.29 della Programmazione Regionale FEAMP 2014-2020 – Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, intervento importante nella sua unicità nel panorama regionale.

“L’incontro di oggi è stato molto interessante – afferma l’Assessore Vaccaro – possiamo avviare un percorso che aiuti il rafforzamento del rendimento economico delle attività della pesca attraverso la diversificazione, il riconoscimento e coinvolgimento attivo della famiglia del pescatore”.