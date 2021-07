Solinas firma ordinanza: alle superiori didattica a distanza sino al 31 gennaio

La Sardegna, così come altre regioni, posticipa il rientro in classe degli studenti delle scuole superiori. Nella serata di ieri il Governatore Christian Solinas ha firmato l’ordinanza con la quale dispone che le scuole superiori nell’isola proseguiranno con la didattica a distanza al 100% sino al 31 gennaio. Resta comunque garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto.