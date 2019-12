Soldi o gelosia il movente dell’omicidio di Ossi?

Questioni di debiti mai saldati o una ragazza contesa, l’ex dell’accoltellatore, per la quale Fresi avrebbe manifestato qualche interesse. Sarebbero queste le due principali piste seguire dagli inquirenti, che in questi giorni cercano di far luce sulla morte del 26enne sassarese Giovanni Fresi accoltellato alla discoteca Blu Star.

Nelle scorse ore è stata sentita anche l’ex del giovane che ha accoltellato Fresi. “Non è vero che io e Giuseppe siamo andati via insieme dal Blu Star quella sera e non è vero che la causa di tanto odio sono io” ha detto a La Nuova Sardegna.