Settimana Nazionale della Protezione Civile, sabato l’evento “Aiutaci ad Aiutare Alghero”

Con direttiva del 01/4/2019 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha istituito la “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, che si svolge annualmente in corrispondenza della Giornata Internazionale per la riduzione dei disastri naturali, proclamata dalle Nazioni Unite, prevista per il 13 ottobre. La Settimana prevede numerose manifestazioni su tutto il territorio nazionale, promosse dal Dipartimento della Protezione Civile, con l’intento di far conoscere l’attività svolta a livello centrale e periferico. La Regione Autonoma della Sardegna ha rappresentato ai Comuni l’opportunità di inserire tra gli eventi nazionali anche eventi locali.

L’Amministrazione Comunale di Alghero ha aderito alla Settimana Nazionale della Protezione Civile, organizzando per sabato 14 ottobre l’evento “A.A.A. Aiutaci ad Aiutare Alghero”, 12 ore di presenza, dalle 8,00 alle 20,00, presso l’area portuale della Banchina Dogana, con attività di informazione, sensibilizzazione della popolazione e dimostrazione delle attività svolte, anche con l’intento di far conoscere l’importanza dell’opera svolta, agevolando così l’adesione di ulteriori cittadini alle Associazioni. L’Assessore alle Politiche Ambientali Andrea Montis, sotto le cui deleghe rientra anche la Protezione Civile del Comune di Alghero, ha accolto l’interesse e la disponibilità di diverse associazioni ad aderire all’iniziativa, e più in particolare: Misericordia di Alghero; AIB Protezione Civile Alghero; ERA Alghero; Alghero Soccorso. Saranno loro pilastro portante del momento di sensibilizzazione unitamente ai presidi fissi di Protezione Civile (Polizia locale e Compagnia Barracelli).

“Alghero città attenta con un grande cuore, solidale ai bisogni di tutti” le parole del sindaco, Mario Conoci, che inviata alla partecipazione tutta la cittadinanza. “Ringrazio le associazioni locali di Protezione Civile, che hanno accolto l’invito, per il loro prezioso e quotidiano contributo, sarà un ottimo momento per consolidare i rapporti tra loro e anche per organizzare a breve una esercitazione che possa coinvolgere tutti, la cittadinanza è invitata a conoscere questa splendida realtà e perché no, a farne parte” dichiara l’assessore Andrea Montis”. “E.R.A. Sez. Prov. Sassari ringrazia a nome dei volontari e delle affiliate il Comune di Alghero, per l’ invito a questo evento di fondamentale importanza per la promozione del volontariato, affinché i giovani possano avere il piacere di avvicinarsi e contribuire attivamente al lavoro gratuito che svolgiamo per il bene della cittadinanza, la salvaguardia e tutela dell’ambiente” le parole del Delegato E.R.A. per la Sardegna, l’algherese Pier Davide Secchi.

“Condividiamo l’iniziativa dell’amministrazione con l’auspicio che questo momento sia un punto di rinnovata collaborazione tra associazioni, cittadinanza e amministrazione” sottolinea il Vice presidente dell’Alghero Soccorso Salvatore Galleri. “Siamo entusiasti di partecipare all’evento di protezione civile “Aiutaci ad Aiutare Alghero” presso il molo Dogana, così da poter Informare tutti sulle possibilità di diventare volontario e scoprire le attrezzature della Misericordia di Alghero” dichiara il responsabile locale Raffaele Cherchi. “Un momento di crescita, coesione e informazione importante per la cittadinanza ma anche per le nostre associazioni” dichiara Pietro Satta, responsabile dell’AIB Protezione Civile Alghero. “Anche la compagnia Barracellare, quale presidio fisso di Protezione Civile, sarà orgogliosamente presente alla giornata con uomini e mezzi” assicura il Capitano Paddeu.