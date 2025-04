Setmana Santa, si comincia con la processione dell’Addolorata

Il Venerdì di Passione ( 11 aprile ) con la Processione dell’Addolorata dà inizio ad uno dei momenti più significativi della comunità, all’insegna della partecipazione popolare in cui la città si ritrova nelle proprie radici. Devozione e identità, la Settimana Santa è fede popolare che diventa memoria. I riti religiosi della Pasqua a l’Alguer si confermano passaggio irrinunciabile nella programmazione turistica e Alghero si prepara a ripercorrere la sua storia tra le vie della città ed il calore della sua gente, ad affascinare i visitatori. Il programma dei riti ( 11-20 Aprile ) realizzato in collaborazione tra la Diocesi Alghero-Bosa, la Confraternita della Misericordia, l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Alghero, vede la partecipazione di associazioni e corali algheresi e del territorio regionale che da oramai diversi anni accompagnano le processioni. C’è la gradita novità del ritorno della partecipazione catalana, con la presenza di una rappresentanza delle Confraternite di Tarragona.

Per il Venerdì Santo sarà confermata sia la diretta TV su Catalan TV che la proiezione esterna del Rito del Desclavament in Piazza Duomo su maxischermo. Tutte le processioni saranno accompagnate dalla Banda Musicale A.Dalerci. Torna il Rosari en alguéres, iniziativa promossa dal Centro di Cultura Algherese – Gruppo Folk Sant Miquel, che durante la funzione del Venerdì Santo, reciterà il Rosario in Algherese nei pressi del Bressol. I riti della Settimana Santa rientrano tra le manifestazioni finanziate dalla Regione Sardegna – Ass.to al Turismo, nell’ambito dei finanziamenti della l.r.7/1955, art.1, comma c, “Cartellone della Settimana Santa” di cui alla D.G.R. n.51/29 del 18 dicembre 2024, allegato 2/h

ITINERARIO DELLE PROCESSIONI

11 APRILE

Venerdì di Passione

Ore 20.00 – Processione dell’Addolorata

Percorso: dalla Chiesa di San Francesco, via C. Alberto, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via Simon, Via Roma, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco, Rientro della Confraternita alla Chiesa della Misericordia.

13 APRILE

Domenica delle Palme

Ore 10.00 – Benedizione delle Palme nella Chiesa di San Francesco. Processione verso la Cattedrale: via P. Umberto, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale.

Ore 10.30 – Cattedrale: Santa Messa presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino.

15 APRILE

Martedì Santo

Ore 20.00 – Processione dei Misteri

Percorso: dalla Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Omelia in Cattedrale, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Via XX Settembre, Via S. Agostino, Via V. Veneto, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco, rientro presso la Chiesa della Misericordia.

17 APRILE

Giovedì Santo

Ore 10.00 Cattedrale: Santa Messa Crismale celebrata dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino – Accompagna la funzione il Coro Diocesano Alghero-Bosa

Ore 18.30 Cattedrale: Messa in “Coena Domini” e rito della lavanda dei piedi celebrata dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino.

Ore 21.00 – Processione per visita Eucaristica | “Les Cerques”

Percorso: Chiesa della Misericordia, Via Misericordia, Chiesa di San Michele, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Via XX Settembre, Via Giovanni XXIII, Via Mons. Ciuchini, Chiesa della Mercede, Via Mons. Ciuchini, Via Giovanni XXIII, Via XX Settembre, Via Kennedy, Largo San Francesco, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto e rientro presso la Chiesa della Misericordia.

Ore 22.00 Cattedrale: Adorazione Eucaristica presso l’Altare della Reposizione.

18 APRILE

Venerdì Santo

Ore 08.00 Cattedrale: Ufficio delle letture e Lodi Mattutine

Ore 11.20 Processione della Via Crucis

Percorso: Chiesa della Misericordia, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via Simon, Piazza Porta Terra, via Sassari, Scalo Tarantiello, Banchina Dogana, Porto Salve, Piazza Civica, Piazza Duomo, Cattedrale di Santa Maria.

Ore 11.40 Cattedrale: Innalzamento del Cristo – Accompagna la funzione l’Associazione Musicale Lo Frontuni

Ore 16.00 Cattedrale: Celebrazione Liturgica della Passione del Signore. Presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino, Lettura della Passione, Adorazione della Croce, Comunione Eucaristica.

Ore 20.00 Processione del Discendimento verso la Cattedrale

Percorso: Chiesa della Misericordia, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale.

Ore 20.30 Cattedrale: Predica del Discendimento – accompagna il rito il Coro Diocesano Alghero-Bosa

Proiezione esterna della funzione in Piazza Duomo

Ore 21.30 – Processione del Venerdì Santo

Percorso: Cattedrale, Via Santa Barbara, Via Cavour, via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G.Ferret, Via Cavour, Bastioni C. Colombo, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Piazza Sulis, Lungomare Dante, Via Gramsci, Via Pascoli, Via Sassari, Via Carducci, Piazza della Mercede, Via Nuoro, Via S. Agostino, Via V. Veneto, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Via P. Umberto, Chiesa della Misericordia.

19 APRILE

Sabato Santo

Ore 21.00 Cattedrale – Solenne Veglia Pasquale, Liturgia della Luce, Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale ed Eucaristica presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino – il coro Polifonico Algherese cura i canti della celebrazione.

20 APRILE

Domenica di Pasqua

Ore 9.00 Processione della Madonna

Percorso: Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Bastioni C. Colombo angolo Via C. Alberto (Incontro)

Ore 09.30 Processione di Gesù Risorto

Percorso: Chiesa della Misericordia, Via Misericordia, Bastioni C. Colombo angolo Via C. Alberto (Incontro)

Ore 09.45 – Incontro di Gesù Risorto con la Madonna (Bastioni C. Colombo, Angolo Via C. Alberto) manifestazione di spari a salve a cura dell’Associazione Gruppo Cacciatori Armeria Tanda

Ore 09.50 Processione

Percorso: via C. Alberto, via G. Ferret, Largo San Francesco, via Kennedy, Via XX Settembre, Via La Marmora, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale.

Ore 10.30 – Cattedrale: Messa Solenne presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino.

Ore 12.00 – Rientro della processione presso la Chiesa della Misericordia: Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Chiesa della Misericordia.

Ore 12.00 Cattedrale: Santa Messa

27 APRILE

Seconda Domenica di Pasqua

Ore 10.30 Santuario N.S. di Valverde: Santa Messa presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino- canta l’Associazione Coro Polifonico Olmedese Incantos

I fedeli sono invitati ad indossare l’abito scuro nelle processioni del giovedì e venerdì Santo

EVENTI COLLATERALI

14 aprile 2025 – Lunedì Santo

Ore 20.30

“Per crucem ad lucem”

Il Coro “Matilde Salvador” presenterà un concerto incentrato sulla Passione di Cristo.

Alla performance, che vedrà la partecipazione di strumentisti e lettori-attori, verrà dedicato un momento di intensa riflessione sulla Sacra Passione.

20 aprile 2025 – Domenica di Pasqua

Cattedrale di Santa Maria

Ore 20:00

“La Messa di Gloria” di Pietro Mascagni – Un viaggio nella musica sacra a cura dell’Associazione “Pro Arte” Alghero