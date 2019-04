Setmana Santa a l’Alguer, diretta tv e maxi schermo in Piazza Duomo

Domani la processione del venerdì santo con il momento più importante dei riti religiosi che fanno della Setmana Santa a l’Alguer una delle celebrazioni tra le più suggestive e cariche di significato identitario. Su iniziativa dell’Amministrazione e della Fondazione Alghero, diretta tv anche quest’anno su Videolina a partire dalle ore 20 (fino alle 22) condotta dal giornalista Paolo Matta con la partecipazione di Carmelo Piras, Coordinatore gruppo di lavoro Relacions amb el Bisbe per la celebració de la missa en català de l’Alguer, organismo costituito dalla Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer.

Sarà inoltre trasmessa la proiezione esterna del Rito del desclavement su mega schermo a partire dalle ore 20 in Piazza Duomo Il rito del desclavament, nella Cattedrale di Santa Maria, sarà sottolineato dai canti dell’Accademia Cantus et Fidis: Coro Matilde Salvador

Nel percorso del venerdì santo si esibiranno le seguenti corali:

Ore 20.00 – Processione del Discendimento

1. Coro Baronia di Torpè |Chiesa della Misericordia , Uscita Processione Discendimento

2. Associazione Culturale Beata Vergine Assunta – Coro Baratz | Via C. Alberto – Chiesa di San Francesco

Ore 21.30 Processione del venerdì santo

Coro Logudoro di Usini| Via Don Deroma

Coro Diocesano Alghero – Bosa| Episcopio – via P.Umberto

Associazione Lo Frontuni – Alghero | via P.Umberto ang. Via G. Ferret

Associazione Polifonica San Francesco – Ittiri – via Cavour, fronte Chiesa del Carmelo

Associazione Culturale Panta Rei – Alghero | Istituto G.Manno via C. Alberto

Coro Città di Ozieri | Largo San Francesco

Associazione Culturale Boghes e Ammentos | via Gramsci ang. Via Pascoli

Coro di Florinas |Piazza della Mercede

Coro Renato Loria – Muros | Via Sant’Agostino ang. Via Veneto

Associazione Folkloristica Culturale Coro di Ittiri |Via V. Emanuele ang. Via Brigata Sassari (Casa di reclusione G. Tomasiello)

Coro de Iddanoa Monteleone | Piazza Porta Terra

Associazione Culturale Polifonico Coro “S’Ena Frisca” – Putifigari | Via C. Alberto – Chiesa di San Francesco

Associazione Canora Folkloristica Nova Alguer| Chiesa della Misericordia, Rientro della Processione del Venerdì Santo