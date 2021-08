Come l’intelligenza artificiale cambierà le nostre vite

Medicina

: ovviamente, al primo posto, non può che esserci la ricerca scientifica e la medicina. Gli algoritmi di intelligenza artificiale consentiranno a medici e ospedali di analizzare meglio i dati e personalizzare la propria assistenza sanitaria in base ai geni, all’ambiente e allo stile di vita di ciascun paziente. Dalla diagnosi dei tumori cerebrali alla decisione di quale trattamento contro il cancro funzionerà meglio per un individuo, l’IA guiderà la rivoluzione della medicina personalizzata.