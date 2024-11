Scuola e calcio: ad Alghero una tre giorni di confronto con i tecnici dell’Atalanta

Si è conclusa sabato la tre giorni di visiting dei tecnici dell’Atalanta per la presentazione del progetto DeAcademy Sardegna. Maurizio Marchesini e Marcello Esposito sono stati i tecnici nero azzurri di riferimento per questa prima finestra formativa in città. La categoria pulcini è scesa subito in campo giovedì sera presso le strutture sportive della Nettuno Alghero (Academy individuata ed inserita nel progetto sardo-bergamasco insieme alla Polisport Nuoro e Pizzinnos Macomer). mentre venerdì mattina, nell’auditorium dell’Istituto Roth di Alghero, lo staff bergamasco, con i tecnici Nettuno, hanno presentato il progetto DeAcademy Italia davanti alle massime autorità cittadine. Presenti il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, l’assessore comunale all’Impiantistica sportiva Enrico Daga, la consigliera comunale Maria Grazia Salaris, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu e Alessandro Merella, responsabile tecnico Nettuno calcio.

Il numeroso pubblico costituito dagli studenti e docenti del corso sportivo del Roth, dopo il saluto del Dirigente scolastico Angelo Parodi e del professor Francesco Messina, coordinatore del progetto, ha vissuto una mattinata ricca di spunti interessanti in ambito di management sportivo. seguiti da curiosi aneddoti relativi alla crescita esponenziale del club bergamasco. La visita in terra sarda è proseguita venerdì a Macomer, dove i tecnici hanno potuto vedere in azione i giovani calciatori della categoria esordienti, ospiti dell’Academy Pizzinnos, e a Nuoro, dove insieme ai dirigenti e tecnici della Polisport, lo staff atalantino ha preso visione dell’ impiantistica e dell’organizzazione della società barbaricina.

La giornata di sabato è stata invece mirata al percorso formativo ad Alghero: sui campi della Nettuno, infatti, si è svolto un clinic tenuto da Maurizio Marchesini, responsabile DeAcademy in Italia e dal mister dell’under 14 dell’Atalanta, Marcello Esposito. I tecnici bergamaschi hanno dialogato con i numerosi formatori e allenatori delle tre Academy sarde presentando una programmazione metodologica e didattica che segue il piano tecnico che a Zingonia prevede allenamenti modulari con il coinvolgimento di tutti i tecnici delle società affiliate all’interno di un’app specifica che prevede la condivisione delle metodologie DeAcademy Atalanta, la formazione di dirigenti, genitori e tecnici per migliorare la qualità formativa dei ragazzi. L’applicazione prevede inoltre visite tecniche e scouting effettuate dallo staff Atalanta Academy e dall’Area Scouting durante il corso della stagione sportiva; incontri di formazione periodici presso il centro tecnico di Zingonia a Bergamo ed in loco e, a partire da questa stagione, grazie alla professionalità del tecnico formatore Marcello Esposito, anche una serie di incontri di formazione specifica sul Futsal. Previsti infine eventi dedicati come amichevoli periodiche tra Academy, in Sardegna e a Bergamo. Per l’Atalanta, le società academy rappresentano i veri punti di riferimento territoriali, molto importanti per il loro ruolo e la loro funzione e, per questo motivo, il progetto fortemente sostenuto dal presidente Percassi, ha come principale obiettivo la volontà di farle crescere come agenzie educative sino ad arrivare a costituire dei centri di formazione di eccellenza.