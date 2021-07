Sardegna verso la zona rossa da lunedì

Sono attesi per oggi i dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia del Ministero della Salute per definire i nuovi colori delle regioni. La Sardegna rischia di “retrocedere” in zona rossa. Secondo quanto riportato dall’Ansa, a determinare il cambio di colore sarebbe principalmente il valore dell’indice di contagiosità R(t) che in quest’ultima settimana, complice anche l’aumento di focolai localizzati in Comuni già finiti in zona rossa, è balzato ben oltre la soglia di 1,25. Ma negli ultimi giorni si è registrato anche un aumento costante dei ricoveri.