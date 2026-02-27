Sanremo al Teatro Civico, Alghero risponde con il “sold out”: posti quasi esauriti per la finale

Grande entusiasmo e adesioni oltre le aspettative per la visione collettiva della finale del Festival di Sanremo al Teatro Civico Gavì Ballero: l’iniziativa promossa dalla Fondazione Alghero ha registrato un vero e proprio boom di prenotazioni e sono ormai pochissimi i posti ancora disponibili. Sabato 28 febbraio, apertura dalle ore 20.00, il Teatro Civico si trasformerà in un “Ariston diffuso”, accogliendo il pubblico per seguire insieme la grande finale del Festival in diretta su maxi schermo, in un’atmosfera di partecipazione e condivisione. La serata sarà condotta da Rachele Falchi, giornalista de La Nuova Sardegna, che accompagnerà il pubblico per tutta la durata dell’evento, coordinando commenti, reazioni e interventi tra un’esibizione e l’altra.

Durante le pause pubblicitarie della diretta televisiva, il programma sarà arricchito da ospiti in sala e collegamenti esterni, creando un dialogo continuo tra palco, pubblico e Festival. Tra questi, la partecipazione di Radio UniSassari, presente in sala e in collegamento da Sanremo per raccontare in tempo reale l’atmosfera della città ligure e il dietro le quinte dell’evento. E poi, Paolo Talanca, critico musicale e membro del Club Tenco di Sanremo, Stefano Manca di Pino & Gli anticorpi, Alessandro Pirina, giornalista inviato della Nuova Sardegna dalla Sala Stampa del Festival, Fabio Loi, scenografo e costumista, e la giuria tecnica capitanata da Paolo Piana, operatore culturale, che contribuiranno a rendere la serata ancora più dinamica e coinvolgente. “Il riscontro straordinario di queste ore conferma quanto fosse forte il desiderio di vivere insieme un appuntamento così identitario”, dichiara il Presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. “Il Teatro Civico si conferma uno spazio capace di accogliere la comunità anche in occasioni non convenzionali, rafforzando il suo ruolo di presidio culturale e sociale della città”.

E naturalmente cresce la curiosità su chi conquisterà il titolo: sarà Serena Brancale a sorprendere tutti e salire sul gradino più alto del podio? Oppure la coppia Fedez e Marco Masini riuscirà a mettere d’accordo pubblico e giurie? E ancora: tornerà a brillare la cifra pop di Tommaso Paradiso, o sarà l’intensità interpretativa di Arisa a conquistare la finale? Pronostici, scommesse tra amici, applausi e commenti in diretta: al Teatro Civico si vivrà ogni esibizione con il trasporto di una vera platea sanremese, aspettando insieme l’ultima, attesissima proclamazione. Al Gavì Ballero i voti non li assegnerà la sala stampa, ma l’applausometro sì.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su boxoffice.it (link diretto https://bit.ly/ Alghero_SanremofinaleaTeatro) fino a esaurimento posti.