Sa Mandra e Dolci in Corso nella prestigiosa guida Eater 2023

La prestigiosa guida Eater, seguita da milioni di followers in tutto il mondo, ha incluso la Sardegna e 16 ristoranti dell’isola nella sezione Where to Eat 2023. Nella speciale classifica è presente anche Alghero, rappresentata dall’agriturismo Sa Mandra, azienda situata nei pressi dell’aeroporto Riviera del Corallo e gestita dalla famiglia Murrocu, e dal laboratorio Dolci in Corso di Roberto Murgia, in via Guglielmo Marconi.

L’elenco stilato da Eater include Il Rifugio (Nuoro), Somu (Costa Smeralda), Ovile Bertarelli (Baunei), Chiosco di Ponente (Tortolì), Sinnos (Gergei), Sa Mola Experience (Escolca), Mercato Civico di San Benedetto (Cagliari), Old Friend (Cagliari), Durke (Cagliari), Sabores Bottega e Aperitivi (Cagliari), Sa Cardiga e su Schironi (Spiaggia La Maddalena – Cagliari), La Terrazza Bistrot (Poggio dei Pini, Cagliari), Ristorante da Andrea al Cavallera (Carloforte), Da Achille (Sant’Antioco).