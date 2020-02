Rugby, l’Amatori sconfitta sul campo del Cus Genova

E’ il Cus Genova ad aggiudicarsi lo scontro diretto per la salvezza. La formazione ligure, con una meta allo scadere del match, a conquistare vittoria e punti. L’Alghero torna in Sardegna con un boccone amaro da digerire visto che fino alla fine conduceva con il punteggio di 12-16. Ma, come detto, la meta di Mandivenga ha ribaltato tutto. 17-16 il punteggio con il quale si è chiuso il match. 4 punti al Cus Genova e 1 per i catalani che restano al penultimo posto con I Centurioni(sconfitti anch’essi) a -4 e la formazione ligure davanti a +4.

Un’annata che pare non riservare soddisfazioni all’Alghero che non riesce a trovare la vittoria. Tornando alla gara odierna questa è stata molto combattuta con le due squadre in campo che si sono rincorse punto su punto. Ad aprire le marcature i padroni di casa con Mandivenga su pizzato. La risposta dell’Alghero è veloce e vale 7 punti grazie alla meta di Tongia e alla trasformazione di Micheli (3-7). Due piazzati sempre a firma di Mandivenga, uno a distanza di 4 minuti dall’altro, portano il Cus sul 9-7 ma sarà Micheli a realizzare il sorpasso con un calcio per il 9-10 e ad incrementare il punteggio, allo stesso modo, al 35’ per il 9-13. Ma la compagine ligure risponde anch’essa su piazzato e accorcia le distanze sul 12- 13, punteggio con il quale si chiuderà anche il primo tempo. La posta in palio è importante, le due squadre ne sono consce, continuano a combattere. Ci vorranno ben 14 minuti per mettere a referto altre segnature.

L’Alghero con un calcio piazzato si porta sul 16-12. Ad un passo dalla conquista della vittoria, l’Amatori vede svanire i 4 punti. Ancora Mandivenga, man of the match dei suoi, trova la via della meta che regala i punti necessari, 5 visto che non è stata trasformata, che hanno messo nelle mani del Genova l’importante vittoria. Delusione per gli algheresi ai quali la vittoria odierna avrebbe potuto regalare un po’ più di tranquillità rispetto la posizione di classifica attuale, soprattutto se si guarda ciò che il calendario prevede dalla 13^ giornata in poi. Ora il campionato si ferma ancora per gli altri appuntamenti del “6 Nazioni”. Si ritornerà in campo il prossimo 1° Marzo quando ad Alghero arriverà la vice capolista Biella.