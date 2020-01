Quattro corsie: risposta forte del territorio

Il territorio risponde unito e determinato per la 4 corsie. Oggi al Teatro Civico di Alghero la partecipazione straordinaria ha reso l’idea che l’obbiettivo da raggiungere è l’obbiettivo dell’intera Sardegna. Consigli comunali di Alghero, Sassari e Porto Torres, Sindaci, la Regione, con il Presidente del Consiglio Michele Pais e con i rappresentanti degli assessorati ai Lavori Pubblici e al Lavoro, i Parlamentari Paola Deiana e Mario Perantoni, la Provincia di Sassari con il Commissario Pietrino Fois, i sindacati e le associazioni di categoria, cittadini.

Una voce univoca chiede con una risoluzione unitaria sottoscritta che l’opera venga completata nella sua interezza a 4 corsie. Un obbiettivo per il quale oggi viene espressa una forte volontà di tutto il territorio in tutte le sue componenti politiche, sindacali, economiche e sociali. Il completamento della strada a 4 corsie SS291 “della Nurra”- lotto 1 e lotto 4- che da Sassari conduce ad Alghero e all’aeroporto del Nor-Ovest dell’isola, è di importanza strategica per le aspettative di mobilità interna dei sardi e per le prospettive di crescita dell’intero territorio, che ha concrete possibilità di sviluppo economico e sociale, finalizzato al superamento delle persistenti condizioni di isolamento, solo con una reale connessione soprattutto infrastrutturale, fra le coste e l’interno dell’isola.