Prosegue la marcia trionfale della Sardegna olearia

A pochi giorni dalla vittoria del DOP Sardegna Bio dello scorso 8 Marzo a Trieste per la diciottesima edizione del Concorso Olio Capitale, ancora una volta il DOP Sardegna Fruttato Accademia Olearia porta a casa un risultato eccezionale: il primo posto in occasione dei Mario Solinas Quality Awards di Madrid. Anche quest’anno il Consiglio Oleicolo Internazionale (CIO) ha decretato i vincitori del Premio intitolato all’insigne studioso Mario Solinas, premiando l’azienda della famiglia Fois come unica realtà dell’isola presente tra i vincitori e i finalisti. Il contest, giunto alla sua 26a edizione, è un concorso internazionale tra i più importanti al mondo: la sua giuria di esperti ha analizzato, per il 2024, ben 113 Extravergini provenienti da 10 Paesi.

I membri della giuria hanno valutato gli oli partecipanti e individuato per ogni categoria un solo Extravergine vincitore, premiando le sensazioni olfattive e gustative, nonché l’armonia, la complessità e la persistenza di ogni prodotto d’eccellenza. Il Premio del Consiglio Oleicolo Internazionale rappresenta un attestato di qualità privilegiato e autorevole, che va ad arricchire la “collezione” di riconoscimenti internazionali ottenuti già in questi primissimi mesi dell’anno. Dalle 5 Gocce della Guida Bibenda – attribuite a ben tre Oli della produzione firmata Accademia Olearia – agli Italy Food Awards, che hanno riconosciuto La Famiglia Fois al primo posto tra le realtà produttive olearie italiane, fino alla doppia premiazione del Dop Sardegna Bio e del Monocultivar Bosana in occasione del concorso Monocultivaroliveoil.

“Tre intensi mesi” commentano Antonello e Alessandro Fois “che ci lasciano ben sperare per il futuro. I riconoscimenti ottenuti vanno ad affiancarsi a quelli dei colleghi di Villacidro dell’azienda Masoni Becciu, andando a confermare l’eccellenza qualitativa delle produzioni olearie isolane nelle più importanti competizioni nazionali e internazionali!”