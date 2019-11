“Programmazione, la Giunta regionale mai così vicina alla città”

Alghero può rivestire il ruolo di osservatorio regionale sulla gestione della posidonia in Sardegna. La Regione è attenta al problema, con risorse e volontà di collaborare con l’Amministrazione di Alghero. Lo ha confermato oggi a Palazzo Civico l’Assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis, nell’incontro con il Sindaco Mario Conoci, con la giunta, con il direttore del Parco di Porto Conte Mariano Mariani e il presidente della commissione ambiente del consiglio comunale Christian Mulas.

Pieno sostegno all’Amministrazione dunque, in questa fase in cui ci si avvia a gestire i cumuli stoccati a Cuguttu, con risorse per la fase di smaltimento e recupero della frazione sabbiosa, ampia collaborazione per un’azione congiunta per il varo di un nuovo quadro normativo al quale si sta lavorando in Parlamento.

“Continua con soddisfazione la proficua collaborazione con la Regione – ha commentato il Sindaco Mario Conoci – e oggi abbiamo avuto un altra conferma da parte dell’Assessore all’Ambiente di quanto il Governo regionale sia vicino come non mai alla città di Alghero”. Sul tavolo anche le diverse iniziative in itinere con il Parco di Porto Conte, sempre più orientato verso una visione aperta al territorio, anche con la recente istituzione attraverso il Comune di Alghero dell’Ecomuseo, impreziosito dalla nascita del MASE, il museo dedicato a Sant’Exupery. “Si cambia schema schema sul modello di sviluppo e si apre un nuovo ciclo della programmazione con il sostegno della Regione, con l’ambiente fulcro delle strategie” – concludono da Porta Terra.