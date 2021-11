“Programmare con i fondi europei per la cooperazione territoriale”

L’incontro tra il Presidente Mattarella e il suo omologo sloveno Pahor, svoltosi lo scorso 21 ottobre a Gorizia, è certamente un importante passaggio del processo storico di pacificazione tra l’Italia e la Slovenia. L’occasione di questo evento è stata la celebrazione della nomina della città slovena di Nova Gorica a Capitale Europea della Cultura per il 2025 a cui, in virtù di un consolidato processo di cooperazione territoriale transfrontaliero, è stata associata la città di Gorizia che beneficerà degli eventi e delle attività che si svolgeranno nel corso, appunto, del 2025. Credo sia interessante partire da questo grande risultato, frutto del partenariato fra queste due Città transfrontaliere, per fare alcune considerazioni sulle formidabili opportunità favorite dall’avvio di una progettualità legata ai gruppi europei di cooperazione territoriale (Gect).

L’obiettivo di un gruppo di cooperazione coincide, infatti, con la necessità di cogliere le opportunità di crescita, di miglioramento economico e infrastrutturale da parte di quei Comuni che, sebbene ubicati in Stati differenti, denotano forti legami geografici, storici e culturali. In tal senso, i Gect consentono ai Comuni un accesso diretto ai finanziamenti dell’Unione Europea (UE) per piani di investimento su reti stradali, ferroviarie, servizi sanitari, coesione economica e sociale, attività di formazione, programmi culturali, in risposta alle esigenze espresse dalle reciproche comunità di riferimento.

In Sardegna sono numerosi i progetti effettuati con modalità similari a valere su misure quali INTERREG o MARITIM in cooperazione con Corsica, Liguria e Toscana, che vedono un coinvolgimento di territori in forma ampia (Province) se non con la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ma, a quanto ci consta, nessuno con una specifica come quella utilizzata dai Comuni di Gorizia e Nova Gorica. L’idea di un coinvolgimento territoriale ampio è certamente un valore in termini di coesione, ma sconta non poche criticità. Si pensi alla recente iniziativa della RAS per l’avvio di un progetto, con Corsica e Baleari, volto a individuare e a formalizzare una Macroregione del Mediterraneo. In questo caso l’importante obiettivo di trasformare le criticità della condizione di insularità in opportunità è oggi purtroppo lontano dall’essere raggiunto. Nonostante, infatti, l’immediata adesione dei Comuni di Alghero e Bonifacio, i numerosi passaggi amministrativi tra Regioni appartenenti a Stati diversi e alcune problematiche “politiche”, mantengono in sospeso questo interessante processo.

L’ avvio, invece, di uno specifico gruppo di cooperazione da parte di un Comune può consentire il raggiungimento di importanti risultati diretti per i propri cittadini e non preclude altre iniziative territoriali più ampie. A prescindere dalla buona riuscita o meno del progetto fra Regioni del Mediterraneo, considerando la possibilità di aderire a più programmi contemporaneamente, credo sia doveroso valutare con attenzione l’eventualità, per il Comune di Alghero, di farsi promotore della costituzione di un gruppo di cooperazione in partenariato con un Comune limitrofo estero, dove il confine è evidentemente segnato dal mare e dove, i riferimenti geografici, le motivazioni di carattere culturale e linguistico siano premesse, e non il fine, per una cooperazione su diversi livelli di pianificazione territoriale economica, sociale e infrastrutturale.