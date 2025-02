“Progetto Città”, presentata la nuova scuola di formazione all’impegno sociale e politico

“Progetto Città” è la nuova scuola di formazione all’impegno sociale e politico organizzata dall’Associazione Culturale Maestrale, presentata oggi sabato 8 febbraio, a Porta Terra, alla presenza del Sindaco Raimondo Cacciotto dell’assessora all’Istruzione Raffaella Sanna, il Presidente di Maestrale Roberto Tedde e la vicepresidente Gabriella Esposito, il socio-fondatore dell’associazione Mario Bruno, i dirigenti scolastici Mario Peretto e Angelo Parodi, l’ex segretario generale del Comune di Alghero Tonino Puledda, che curerà le fasi laboratoriali della scuola, e il docente di diritto amministrativo dell’Università di Sassari Domenico D’Orsogna.

La Scuola di Formazione si rivolge a tutti, ma soprattutto ai giovani. Priva di orientamento politico-partitico, si cala nelle città e vuole formare cittadine e cittadini attivi, interessati al sociale, al volontariato, alla cultura e all’ambiente. Vuole soprattutto formare futuri amministratori locali e accrescere le conoscenze e le competenze degli attuali amministratori, di ogni schieramento politico. Intende promuovere una cultura della buona amministrazione, con particolare attenzione alla stesura degli atti, alla governance e alla partecipazione. Vuole offrire strumenti concreti per affrontare le sfide socioeconomiche del territorio, a confronto con le istituzioni, le imprese e le realtà del volontariato.

La Scuola mira a dare un’offerta didattica diversificata a tutti coloro che intendono acquisire competenze, valori, obiettivi e strumenti idonei per governare al meglio la crescente complessità delle città e dei territori. L’obiettivo è supportare la classe dirigente di oggi e formare quella di domani, attraverso occasioni di apprendimento in grado di innalzare la capacità del “fare buona amministrazione” con un taglio espressamente mirato all’ideazione, programmazione e attuazione di interventi di politica locale. Nell’offerta complessiva anche strumenti di conoscenza e di interazione diretta con organizzazioni e istituzioni regionali, nazionali e internazionali.

Sono partner del progetto, finanziato negli anni dalla Fondazione di Sardegna e patrocinato dal Comune di Alghero: il Comune di Sassari, il Comune di Ittiri, la Fondazione Alghero, Focus Europe, Oleificio San Giuliano, Sa Mandra, Nobento, Teen Hub e Laboratorio delle Strategie. In collaborazione con Deca Master Università di Sassari. Progetto inserito nei PCTO delle scuole superiori cittadine.

Per aderire occorre compilare e firmare un modulo che è possibile inviare online dal sito del Comune di Alghero o da www.maestrale.org, oppure scaricarlo e inviarlo via mail all’indirizzo: [email protected], o compilarlo in cartaceo e consegnarlo alla Libreria Cyrano, in via Vittorio Emanuele, 11 – Alghero. È possibile iscriversi da oggi fino al 1° marzo 2025. Per iscriversi occorre versare una quota simbolica di partecipazione: 20 euro all’anno per studentesse e studenti ; 30 euro all’anno per tutti gli altri.