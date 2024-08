Presentato il Raduno delle Fiat 500 ad Alghero

Oltre cento autovetture tra 500 e derivate che si daranno appuntamento alla decima edizione del raduno del 7 e 8 settembre ad Alghero. Giungono da ogni parte d’Italia (dalla Puglia, dal Lazio e dalla Liguria, dalla Toscana e dalla Sardegna) e dalla Germania, precisamente da Stoccarda. Dalla città tedesca arrivano 17 autovetture, e arrivano tutte in viaggio perfettamente funzionanti con a bordo proprietari e familiari. Alcune di queste sono dei veri e propri gioielli di rara bellezza, icone del design italiano nel mondo, e per intere generazioni di italiani è stata la macchina con cui hanno imparato a guidare. È il raduno che può essere definito tra i più in crescita d’Italia, e ad Alghero porta in città circa 250 persone che pernotteranno negli hotel e nelle strutture extra ricettive.

“Un evento che rappresenta un piccolo ma perfetto esempio di connubio tra passione, turismo, economia, che l’Amministrazione sostiene all’interno di una pianificazione di inizio settembre che comprende sport, identità e cultura e che con questa impronta arriva fino a Sant Miquel”, ha detto oggi il Sindaco Raimondo Cacciotto nella presentazione a Porta Terra. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Alghero dalla Fondazione Alghero e gode del sostegno dell’azienda vitivinicola Podere Guardia Grande. Presenti oggi alla presentazione dell’evento con il Sindaco Raimondo Cacciotto, l’Assessora allo Sviluppo Economico Ornella Piras, il Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, il referente regionale del Club Fiat 500 Italia, Giuseppe Soggiu con il figlio Angelo.

Un appuntamento che la città si appresta ad ospitare per due giorni “nel segno di una passione che contagia e che diventa vetrina importante per attrae turismo, piena di colori. L’Amministrazione – sono le parole dell’Assessora Ornella Piras – vuole stare al fianco degli organizzatori per continuare a crescere all’interno di un programma vario e attrattivo”. Il Fiat 500 Club Italia conta 25 mila soci e diverse migliaia di iscritti in ogni parte del Mondo. Il Club si impegna a valorizzare la 500 nella sua valenza di fenomeno sociale e di costume. Il programma del raduno di Alghero prevede il ritrovo delle auto il giorno 7 settembre alle 14:15 presso i Bastioni Cristoforo Colombo. Il giorno 8 settembre, ritrovo alle 8:30 ai Bastioni per la partenza verso Podere Guardia Grande e ritorno nel pomeriggio.