Porto Torres, maxi sequestro al porto: 6 chili di cocaina nell’auto, arrestato un 59enne

Sei chilogrammi di cocaina purissima, suddivisi in cinque panetti e nascosti in un sofisticato doppio fondo ricavato sotto la leva del cambio. È il bilancio del maxi sequestro messo a segno dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Porto Torres, che hanno tratto in arresto un cittadino spagnolo di 59 anni con l’accusa di detenzione e traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Il blitz rientra nell’ambito del potenziamento dei controlli economici e di contrasto ai traffici illeciti predisposto dal Comando Provinciale di Sassari, intensificato proprio in concomitanza con l’inizio della stagione estiva e il conseguente aumento dei flussi turistici.

L’operazione è scattata durante le normali procedure di controllo ai passeggeri e ai veicoli in sbarco dalla motonave proveniente da Genova. I finanzieri hanno fermato un’autovettura condotta dall’uomo che, fin dai primi istanti, ha manifestato un forte e ingiustificato stato di agitazione.

I sospetti dei militari sono aumentati rapidamente dopo i primi accertamenti sui biglietti di viaggio e sulla proprietà del mezzo, alimentati soprattutto dalle risposte incerte ed evasive fornite dal conducente. A quel punto è stato decisivo l’intervento delle unità cinofile. I cani antidroga Karma e Fred hanno immediatamente puntato l’abitacolo dell’auto, segnalando con insistenza la presenza di droga.

I finanzieri hanno così avviato una perquisizione minuziosa del veicolo, riuscendo a scovare un complesso meccanismo elettronico o meccanico che consentiva l’apertura di un vano nascosto, abilmente ricavato sotto il cambio manuale. All’interno del nascondiglio erano stipati i cinque “panetti” che, sottoposti ai test speditivi, sono risultati contenere quasi 6 chili di cocaina.

La droga e l’autovettura sono state poste sotto sequestro. Il 59enne spagnolo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sassarese, è stato trasferito d’urgenza presso la casa circondariale di Bancali. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività quotidiane che le Fiamme Gialle conducono nel nord Sardegna per presidiare lo scalo portuale e contrastare il traffico internazionale di stupefacenti, a tutela della sicurezza interna del Paese.