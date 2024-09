Peste Suina, FdI Alghero: “Sardegna libera grazie ai sardi e al Governo Meloni”

“Esprimiamo grande soddisfazione per la decisione della Commissione Europea di eliminare le ultime restrizioni dovute alla Peste Suina Africana in Sardegna. Un risultato che abbiamo atteso, frutto dell’impegno costante del Governo Meloni, e in particolare Ministro Lollobrigida e del Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che in questi anni ha lavorato senza sosta per liberare l’Isola da un embargo che non aveva più ragione di essere. Il Governo ha messo in campo importanti risorse, anche economiche, per combattere il virus e non lasciare soli gli allevatori sardi”. Così in una nota i rappresentanti di Fratelli d’Italia Alghero.

“Già a febbraio del 2022 – proseguono – prendevamo posizione in merito, e come Fratelli d’Italia Alghero richiamavamo l’attenzione della Regione perché si liberassero gli allevatori sardi da questo limite con azioni risolutive. Un risultato che evidentemente è merito anche e soprattutto proprio degli allevatori sardi, che vogliamo ringraziare. Il loro contributo è stato decisivo per debellare tutti i focolai. Un grazie anche al deputato Salvatore Sasso Deidda per il suo instancabile lavoro, iniziato già nella scorsa legislatura con l’allora Sottosegretario Costa. È grazie a questo sforzo collettivo che ora la Sardegna può guardare con ottimismo al futuro e valorizzare la filiera degli allevamenti suini” – concludono dalla sezione locale di Fratelli d’Italia.