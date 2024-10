Per la FC Alghero arriva la prima sconfitta stagionale

Alla terza giornata del girone D di Prima Categoria, arriva la prima sconfitta stagionale per la FC Alghero. 3 – 1 il risultato a favore del Campanedda contro un Fc Alghero dove le assenze hanno pesato oltre modo. Per la cronaca, dopo 5 minuti i padroni di casa si portano in vantaggio: dopo un batti e ribatti in area giallorossa, la palla finisce sui piedi di Canu che, a porta sguarnita, sigla il gol. Proteste vibrate da parte dei giocatori algheresi per un fallo sul portiere Frau non rilevato dall’arbitro. Una rete a freddo che ha, in qualche modo, spezzato le gambe ai giocatori algheresi. Al 9’ ci prova la Fc Alghero in contropiede con Pintus, ma la palla termina a lato, alla destra di Sotgiu. Al 19’ arriva il raddoppio del Campanedda direttamente su punizione con Frongia, con la palla deviata dalla barriera che inganna Frau e finisce in rete. La Fc Alghero cerca spazi in avanti, ma il Campanedda si difende bene. Bisogna attendere il 35’ per rivedere i giallorossi in avanti con Pilo che, dopo aver dribblato un avversario, calcia dal limite e sfiora la base del palo sinistro. Al 38’ ancora Fc Alghero in avanti con Sasso, servito da un assist di Pintus, che calcia appena sopra la traversa. Nel finale di primo tempo occasione per la Fc Alghero con il tiro ravvicinato di Pintus ribattuto da un difensore.

Si va al secondo tempo e la Fc Alghero avanza il baricentro, mentre il Campanedda, forte del doppio vantaggio, arretra sulla difensiva. Al 50’ bella rovesciata di Sasso con la palla che esce fuori di poco. Al 70’ Campanedda pericoloso in avanti e la difesa algherese che chiude ogni varco. All’80’ giallorossi vicini al gol con Pilo che da distanza ravvicinata si fa bloccare il tiro da Sotgiu. All’85’ il gol che chiude virtualmente l’incontro: traversa del Campanedda, sulla palla arriva Nonna che di testa, anticipa tutti, e insacca il pallone del 3-0. Un minuto dopo la Fc Alghero trova il gol della bandiera con bomber Michele Cherchi che anticipa la difesa di casa e mette dentro. La Fc Alghero spera nel miracolo e al 92’ va vicino al secondo gol con un bel diagonale rasoterra di Pilo fuori di poco. La gara termina così con la sconfitta della Fc Alghero per 3-1. Ora testa alla quarta giornata che si giocherà sabato prossimo, al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, contro l’Olmedo.