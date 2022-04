Pasqua in Sardegna, come festeggiarla: tra usanze, riti e piatti tipici

L’Italia è un paese ricco di tradizioni, soprattutto per quel che riguarda festività come la Pasqua, che trova in alcune regioni in particolare la sua massima espressione. La Sardegna non fa eccezione, e anzi dimostra di essere una delle zone della Penisola più ricche di eventi e di festeggiamenti. Oggi approfondiremo alcune informazioni riguardanti le principali tradizioni sarde tipiche di questo periodo, con un riferimento ad alcune specialità di Pasqua della regione Sardegna.

Come si celebra la Pasqua in Sardegna, tra riti e tradizioni

Come detto, la Sardegna è una regione che vive la Pasqua con sentimento e con una serie di riti centenari che vengono tramandati di generazione in generazione. Ci sono infatti diverse feste ed eventi che meritano di essere vissuti in prima persona almeno una volta nella vita, come nel caso della Semana Santa di Alghero ad esempio. Un discorso simile vale anche per i Lunissanti di Castelsardo, insieme alle varie feste di paese che si tengono in varie città della Sardegna, come Bosa, Planargia, Bortigali e Aidomaggiore.

Naturalmente le feste non sono l’unica attrazione sarda a Pasqua, dato che anche la cucina offre moltissime sorprese agli avventori. Le tradizioni culinarie sarde sono infatti note in tutta Italia, per merito di alcune specialità come l’agnello arrosto, il pane ripieno, le frattaglie, i famosissimi coccoi (il pane decorato tagliato con le forbici) e la fregola con verdure, un piatto vegetariano molto apprezzato. In conclusione, in Sardegna la Pasqua assume – letteralmente – tutto un altro sapore, speciale e degno di essere gustato.

Alcuni esempi di ricette pasquali della tradizione sarda

Una delle ricette più interessanti è stata già introdotta, e si tratta della fregola con le verdure, un piatto sano e anche semplice da preparare, a patto di scegliere con attenzione gli ingredienti. Per assicurarsi la corretta riuscita di questo piatto, è bene utilizzare degli ortaggi di stagione, così da godere a pieno del loro sapore, acquistando ad esempio della verdura fresca anche online, tramite alcuni supermercati che dispongono di un’ampia gamma di prodotti.

Ritornando alle ricette pasquali tipiche della Sardegna, poi, non potremmo non approfondire i già citati coccoi: questi dolci pasquali, realizzati decorando il pane di semola di grano duro, piacciono non solo per il loro gusto ma anche per le mille forme date da chi li prepara. La tratalia, invece, è una ricetta a base di frattaglie, e che tipicamente viene preparata per essere gustata in famiglia il giorno di Pasqua. Come non considerare anche il tipico pane ripieno pasquale sardo e il famoso agnello arrosto, su cui è difficile spendere parole che siano all’altezza della sua bontà.

In conclusione, la Pasqua in Sardegna offre moltissime opportunità per divertirsi, immergendosi non solo nei numerosi festeggiamenti che si tengono in tutte le città e i borghi dell’isola, ma anche nelle tradizioni culinarie di questa terra.