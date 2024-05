Oggi la presentazione dei candidati della Lega ad Alghero

Oggi, giovedì 23 maggio, alle 19 presso la Sala Conferenze del Polisoccorso Alghero di Via Liguria 14 si terrà la presentazione dei candidati alla carica di consigliere comunale della Lega Salvini Sardegna alla presenza di Marco Tedde, candidato a Sindaco della Coalizione di Centro Destra.

“La Lega è partita un mese prima con i suoi manifesti che promuovevano una campagna di sensibilizzazione sui problemi principali che interessano da vicino la nostra città. Le tematiche principali del programma sono state quindi anticipate per tempo, in sintesi si punta alla necessità di creare posti di lavoro, di promuovere politiche giovanili per consentire alle nuove generazioni di rimanere ad Alghero e poter costruire il loro futuro – sottolinea la coordinatrice cittadina Monica Chessa – Si parla anche del problema della casa ormai impossibile da reperire per i costi altissimi del mattone e per la carenza di immobili in affitto perché ormai messi a disposizione solo come bed and breakfast e simili. Inoltre, alla Lega stanno a cuore i temi di carattere sociale ed assistenziale per le categorie deboli e per gli anziani. Pensiamo per questo, di istituire un centro diurno per le disabilità che trovi insieme alle associazioni di settore, soluzioni e proposte per migliorare anche lo stile di vita delle famiglie, impegnate nella gestione di componenti delle stesse affetti da disabilità importanti”.

“In questi mesi da quando ha preso forma l’assemblea algherese, siamo riusciti a mettere insieme un gruppo di 24 candidati, nove donne e 15 uomini che formano una squadra pronta ad impegnarsi su tutti i fronti che interessano l’amministrazione e la politica vicina alla gente” conclude Monica Chessa.