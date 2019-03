“Non solo Jazz”, eventi di qualità ad Alghero

Alghero 365 giorni all’anno con eventi di qualità e grandi nomi a far parte di un programma che unisce la forza della musica e investe in cultura e creatività aprendosi all’Europa con eventi e progetti internazionali tutto l’anno. Non Solo Jazz è il nuovo pacchetto di eventi presentato oggi al Quarter dal Sindaco Mario Bruno con l’Assessora alla cultura Gabriella Esposito, con il Presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu, con Maria Antonietta Porcu in rappresentanza del Banco di Sardegna e con il musicista Salvatore Maltana, co organizzatore dell’evento. Da Sarah Jane Morris a Fabio Concato, passando da Gegè Telesforo ai Dirotta su Cuba, gli eventi promossi dall’Associazione Bayou-Club Events e Poco Loco Jazz Club con il Patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e con la partecipazione del Banco di Sardegna si concentrano nei cosiddetti mesi di spalla. Da marzo e giugno, da ottobre a dicembre.

Un filo che unisce senza soluzione di continuità tutto l’anno, con la rotta tracciata dal collaudatissimo JazzAlguer, costruendo una nuova via per il richiamo turistico del Nord Ovest. “Una collaborazione fruttuosa che continua con successo – ha detto oggi l’Assessora alla Cultura e Turismo Gabriella Esposito – e unisce associazioni, istituzioni e artisti per garantire quella continuità di eventi e manifestazioni di richiamo alla quale lavoriamo con sempre maggiore impegno. Le risposte ci sono, la promozione della “Destinazione Alghero” si integra con efficacia con elementi di forte attrattiva che vanno , appunto, oltre il jazz ad arricchire l’offerta culturale”. Il primo appuntamento, già sold out, è previsto per il 15 marzo con Gegè Telesforo al Poco Loco.