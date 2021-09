Nobento, Centrosinistra algherese a Regione: “Non perdiamo occasione”

“Il Sindaco di Alghero, con i sindaci di Sassari e Porto Torres e dell’intera area industriale di Sassari, chiedano immediatamente a Regione e Sfirs di rivedere le decisioni sul progetto Nobento. È inaccettabile che un’impresa, leader nazionale nell’industria 4.0, con sede in Sardegna, ad Alghero, nell’area industriale di San Marco, con 200 giovani assunti e altrettanti nell’indotto, venga trattata in questo modo dalla Regione”. Così l’ex sindaco Mario Bruno e gli altri consiglieri comunali di Centrosinistra si appellano alla Regione.

“Il Sindaco, i sindaci, i consigli comunali non possono stare in silenzio: la Nobento ha sviluppato un progetto importante che con il contributo della Regione potrebbe generare investimenti per altre decine di milioni di euro e creare migliaia di posti di lavoro in un’area che ha bisogno di crescita e di economia. Un progetto concreto, sostenibile, vincente che renderebbe l’impresa sarda leader indiscusso nel proprio settore grazie ad una innovativa tecnologia che avrà Alghero come casa e centro, dando vita a un nuovo polo industriale europeo. Possiamo perdere questa occasione?” concludono i consiglieri di opposizione.