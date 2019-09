“No ai commissari nominati da Anas per la realizzazione delle infrastrutture in Sardegna”

“Diciamo un secco no ai commissari nominati da Anas per la realizzazione delle infrastrutture in Sardegna”. Così l’ex sindaco di Alghero commenta la notizia relativa alla paventata decisione del Governo Conte di attribuire ad Anas il potere di nominare i commissari per velocizzare la realizzazione di 9 opere pubbliche in Sardegna, fra le quali il lotto della Sassari-Alghero che da Rudas arriva ad Alghero, la bretella per l’aeroporto di Fertilia e il lotto 2 della Sassari-Olbia.

“Una decisione inaccettabile –secondo l’esponente azzurro- perché per accelerare i tempi della realizzazione di opere pubbliche strategiche per l’isola viene attribuito ad Anas, che è il principale responsabile dei ritardi, il potere di nomina dei commissari.” Secondo l’ex sindaco di Alghero è necessario che il Presidente Solinas venga nominato commissario, con facoltà di nominare sub commissari per ogni opera.

“Per la Sassari – Alghero piove sul bagnato, visti gli stop e le singolari decisioni assunte dalla Commissione tecnica Via col parere 3074 del 5 luglio 2019 che auspichiamo vengano ribaltate dal CIPE. Non è accettabile –denuncia Tedde-che per il progetto della arteria stradale Sassari – Alghero si preveda una strada extraurbana non più a 4 ma a 2 corsie per il lotto 1 di 3,5 km. da Rudas a La Taulera (classe C1), e 4 corsie urbane, con pesante limite di velocità, da La Taulera al Carmine (classe D) e altre amenità quali una galleria sotto Monte Agnese e l’eliminazione della circonvallazione a nord. Il Presidente Solinas prenda una netta posizione e rappresenti a Conte con modi decisi la drammatica situazione infrastrutturale viaria dell’isola e la necessità che queste emergenze vengano affrontate attribuendo al Presidente della Regione i poteri commissariali. E la medesima posizione sarebbe opportuno che la assuma il Consiglio Regionale con un Ordine del giorno” –chiude Tedde.