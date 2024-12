Neria De Giovanni con la Nemapress ancora a “Più libri più liberi” di Roma

La Nemapress Edizioni come ogni anno anche in questo 2024 sarà col proprio stand E 08 a Più libri più liberi – Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, che si svolgerà a La Nuvola in Roma dal 4 all’8 dicembre.

Mercoledì 4 dicembre alle ore 12 presso la sala Polaris la Nemapress Edizioni curerà un incontro intitolato La voce delle scuole contro le discriminazioni: l’evento vedrà la presentazione del volume “Insieme sotto lo stesso cielo – Poesie e storie di donne” (Collana Poesie) a cura di Pamela Di Lorenzo presidente dell’associazione SiAmo VII; durante l’evento interverranno anche gli altri due curatori del libro, Luciana Raggi e Maurizio Mazzurco. Coordinerà l’incontro Neria De Giovanni, direttora editoriale della Nemapress Edizioni.

Giovedì 5 dicembre alle ore 18 presso il proprio stand E 08, la Nemapress Edizioni ospiterà l’autrice Ilaria Drago per il firmacopie dei suoi libri, due di poesie e due di teatro.

Venerdì 6 dicembre alle ore 16 in sala Marte “La Nemapress e i suoi Autori”, durante l’incontro Neria De Giovanni farà da moderatrice alla presentazione multipla di volumi in compagnia di Giuseppe Procaccini per il suo “Porte di vetro – Novelle intrecciate e tre intermezzi” (Collana Narrativa), Graziella Massi “Donne di Sardegna – Storie di valorose donne sarde famose dimenticate” (Saggi), Danila Marsotto “Un cold case per il commissario Baleni” (Narrativa), Teresa Anna Coni “Il cuore tra due mari”, (Narrativa) e Nicola Sanitate “Idee sulla giostra” (Narrativa).

Domenica 8 dicembre alle ore 11 presso il proprio stand E 08, la Nemapress Edizioni allestirà il firmacopie per il volume “Esplorare l’universo cripto” (Collana Saggi) alla presenza dell’autore, Alessandro De Luca.