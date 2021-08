Nelle scommesse sono le quote Serie A oggi le più ricercate sul mercato

Scommesse Serie A, chi vincerà il campionato?

Le quote Serie A sono tornate da circa un mese e mezzo a monopolizzare il palinsesto del weekend per i bookmakers italiani. Grande equilibrio in campo che si evince anche dalle quote Serie A oggi che col continuo aggiornamento dei positivi da covid nelle varie squadre possono subire continue variazioni. Genoa, Inter, Sampdoria, Parma, Milan e Fiorentina sono state finora le squadre più colpite e spesso le loro quote Serie A sono state condizionato proprio dalle assenze a causa dei tamponi positivi. Il calciatore più rappresentativo che ha dovuto fermarsi e mettersi in quarantena, modificando non di poco i valori delle scommesse Serie A sulla propria squadra è Cristiano Ronaldo.

Ma quali sono le quote Serie A oggi sul vincente campionato? Tenendo conto che le previsioni dei vari bookmakers legali italiani sono leggermente differenti le une dalle altre, al momento le scommesse Serie A oggi su chi vincerà il titolo vedono l’Inter di Conte favorita davanti alla Juventus. Come potete notare queste quote Serie A hanno subito un’inversione visto che prima dell’inizio del campionato era la Juventus a essere davanti all’Inter nelle previsioni. Dietro alle due favorite d’obbligo ci sono le quote Serie A di Napoli, Milan e Atalanta. Pochissime chance di rientrare nelle scommesse Serie A sul vincente invece per Roma e Lazio.

Quote Serie A oggi, chi sarà capocannoniere?

Le scommesse sulla Serie A in antepost non si riferiscono solo al vincente campionato. Infatti le migliori scommesse con quote Serie A , offerte dai principali bookmakers italiani, prevedono ad esempio quelli sulla classifica cannonieri, vinta lo scorso anno da Immobile con 36 goal davanti a Cristiano Ronaldo con 31 e Lukaku con 23. Al momento le scommesse Serie A sul capocannoniere vedono Cristiano Ronaldo e Lukaku favoriti quasi alla pari. Dietro di loro ci sono le quote Serie A sul capocannoniere relative a Ibrahimovic, Belotti e Caputo oltre che ovviamente a quelle di Immobile che lotterà fino alla fine per mantenere lo scettro di attaccante più prolifico del nostro campionato.

Le quote Serie A oggi si confermano quindi le più giocate dagli scommettitori italiani. Ma se fino a qualche anno fa le scommesse Serie A pre match andavano per la maggiore, oggi quelle live hanno praticamente pareggiato la “sfida” al fatturato. L’unico scoglio per questa stagione di Serie A è sicuramente la pandemia di covid-19 in atto che potrebbe far fermare ancora tutto il meccanismo. Infatti nelle ultime stagione le scommesse Serie A live sono diventate molto allettanti. Questo grazie a delle quote Serie A che oggi sul live sono molto competitive offrendo anche mercati in tempo reale come corner e cartellini che fino a poco fa non erano nel palinsesto live. Vedremo se questa tendenza relativa alle scommesse Serie A live continuerà anche per tutto il 2021.

In definitiva possiamo dire che le quote Serie A oggi sul vincente campionato sono molto equilibrate cosa che non accadeva da anni. Questo equilibrio è sicuramente uno dei fattori principali del continuo successo delle scommesse Serie A nel vasto mercato del betting legale in Italia.