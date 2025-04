Nel quartiere di Sant’Agostino c’è un nuovo defibrillatore

Il quartiere di Sant’Agostino più cardio protetto dopo l’installazione e inaugurazione di un nuovo defibrillatore. L’evento, svoltosi lo scorso mercoledì, ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti delle due realtà, del Sindaco Raimondo Cacciotto, del Comitato Area Sant’Agostino e di numerosi cittadini che hanno sottolineato l’interesse per la prevenzione e della tempestività negli interventi di emergenza. Presenti anche rappresentanti di diverse Forze dell’Ordine locali compresa la Capitaneria di Porto ma anche la Protezione Civile Aib Alghero , Protezione Civile ERA ,

CSV Sardegna – Centro Servizi Volontariato , Misericordia di Alghero, Polisoccorso.

Ad aprire la cerimonia è stato Sergio Marrosu, presidente dell’associazione Oltre il Cuore, promotrice dell’iniziativa, che ha ribadito quanto sia essenziale dotare la città di dispositivi salvavita e al contempo sensibilizzare la popolazione alla cultura del primo soccorso.La parola poi è passata a Nichy Gesu, presidente del Centro Commerciale Naturale Sant’Agostino che ha sottolineato come la presenza di defibrillatori accessibili e facilmente utilizzabili possa fare la differenza tra la vita e la morte in caso di arresto cardiaco. Il suo intervento è stato rafforzato dalle parole del Sindaco Cacciotto, che ha evidenziato il ruolo fondamentale delle amministrazioni locali nel supportare iniziative di prevenzione e sicurezza sanitaria. Tutti gli intervenuti hanno posto l’accento sull’importanza del defibrillatore come strumento essenziale salvavita e concordato sulla la necessità di installarne il maggior numero possibile. E in questo discorso si inserisce l’importanza di

poter organizzare sempre più corsi BLSD, indispensabili per la formazione delle singole persone che in qualsiasi momento potrebbero trovarsi in situazioni di emergenza e a dover intervenire adoperando questo strumento.

La cerimonia è proseguita con la benedizione di Don Manuel, parroco della chiesa del SS. Nome, e con il taglio del nastro da parte del presidente di Oltre il Cuore, Sergio Marrosu, della presidente del CCN Sant’Agostino Nichy Gesu e del Sindaco. Al termine della cerimonia, c’è stata anche una dimostrazione pratica delle manovre salvavita che hanno visto coinvolti gli studenti dell’Istituto Comprensivo n. 1 per un momento educativo e dimostrativo di tecniche base di primo soccorso. Ringraziamenti da parte del Centro Commerciale Naturale Sant’Agostino intanto all’Associazione Oltre il Cuore ODV per la donazione del defibrillatore a Giuseppe Sechi e ai Supermercati Sidis, al Sindaco Cacciotto per la presenza e sensibilità, a Martino Addis della C.O. 118 di Sassari e a Maria Chiara Langiu che con la famiglia Santandrea ha iniziato l importante progetto di cardio protezione di Alghero. La cerimonia si è chiusa con un brindisi e un rinfresco.