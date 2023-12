Natale al Mercato, appuntamento con ‘non solo Olio’

Buona la prima. Grande riscontro di pubblico per la prima delle due manifestazioni denominate “Natale al Mercato”, promosse dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del Distretto rurale di Alghero e Olmedo. Il primo dei due eventi si è svolto presso il Civico mercato della Pietraia, il secondo sarà giovedì 28 dicembre all’ex-mercato dell’ortofrutta di Via Sassari. L’evento di sabato 16 dicembre è stato aperto dal concerto dei bambini delle scuole della Pietraia, per continuare con il divertentissimo spettacolo teatrale de “la Gatta sul tetto che scotta”. Ancora una volta è stato molto apprezzato l’aspetto didattico rivolto ai più piccoli, che ha visto i pescatori che operano nell’ Area Marina Protetta Capo Caccia Isola protagonisti di un momento dedicato ai racconti di mare e all’illustrazione delle tecniche di pesca. Successivamente, spazio alla valorizzazione del pescato locale con l’apprezzatissima offerta enogastronomica del cosiddetto pesce povero nonché delle eccellenze certificate con il marchio del Parco di Porto Conte. Le iniziative sono state allietate dalla musica tradizionale algherese, proposta da “Los amics de la Muralla”.

Stesso “fil rouge” collegherà il primo riuscito evento con il secondo appuntamento, fissato per giovedì 28 dicembre. In questo caso la giornata sarà dedicata principalmente all’oro verde della nostra terra. “Natale al mercato – non solo olio”, questo il tema dell’appuntamento, a cura dell’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Alghero (Città dell’olio), della Fondazione Distretto Rurale di Alghero e Olmedo, in stretta collaborazione con il Parco di Porto Conte e le associazioni di categoria. L’evento sarà dedicato alle promozione e valorizzazione della filiera olivicola – olearia, ma non solo. Infatti, alle degustazioni del prezioso olio novello territoriale, verranno abbinate le produzioni della filiera cerealicola e le altre produzioni di qualità del territorio, a cominciare da quelle vitivinicole. Nello spazio dell’ex mercato ortofrutticolo, le aziende locali del settore esporranno, venderanno e faranno degustare le proprie produzioni. Si partirà dalla mattina con una passeggiata tra gli ulivi, presso una delle principali aziende di produzione facente parte del Distretto rurale di Alghero e Olmedo, durante la quale un agronomo farà apprezzare la differenza tra le varie cultivar. L’iniziativa si concluderà con un aperitivo offerto ai partecipanti.

L’escursione, che darà occasione di conoscere il territorio, verrà effettuata con l’accompagnamento di una guida escursionistica esperta. La passeggiata – escursione del mattino sarà solo su prenotazione e per un numero massimo di 50 persone, con partenza alle ore 9,30, da Via Catalogna, dove sarà messo gratuitamente a disposizione un autobus per i partecipanti. Poi l’arrivo nell’oliveto e la visita al frantoio oleario. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15,00, si proseguirà nella location dell’ex mercato dell’ortofrutta, dove si esibirà il gruppo Folk Nostra Signora di Talia di Olmedo e dove sarà possibile – solo su prenotazione – effettuare degustazioni guidate con il Dott. Giuseppe Izza, esperto assaggiatore, che farà conoscere e metterà in evidenza le caratteristiche organolettiche e i punti di forza dell’olio extravergine di oliva, indicando i giusti accostamenti con i diversi piatti della nostra tradizione. Le degustazioni verranno associate all’assaggio del pane tradizionale, prodotto con lievito madre nell’ambito della filiera cerealicola del Parco di Porto Conte.

Inoltre, sempre nella struttura del Centro storico, verrà organizzato un momento di riflessione sulle produzioni di qualità del territorio, con la partecipazione di esperti del settore agroalimentare. La tavola rotonda avrà come tema “Il distretto rurale come modello intersettoriale di sviluppo”. Sono previsti in apertura gli interventi dei Sindaci di Alghero e i Olmedo, per continuare con i contributi del direttore dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte, dei tecnici dell’Agenzia LAORE, del Presidente della Consulta Regionale dei Distretti del cibo, del Presidente di Coldiretti Nord Sardegna, del Presidente Slow food Sardegna. Ancora il Dott. Giuseppe Izza interverrà sull’argomento unitamente al professor Antonio Farris, presidente dell’Accademia sarda del lievito madre, che funge anche da moderatore. Anche in questa occasione non mancherà la possibilità di poter gustare le produzioni locali a cura dell’associazione Slow Food Alghero. Una giornata dedicata al prezioso oro verde non poteva non aver una proposta musicale all’altezza e, infatti, sarà il Maestro Raimondo Dore che al pianoforte accompagnerà il pubblico presente durante la serata.