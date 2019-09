Motocross, domenica ad Alghero la 7^ prova del campionato Sardo

Tutto pronto per la 7^ prova del campionato Sardo di Motocross A.S.I. , in programma questa domenica, 29 settembre, nel tracciato della pista “MX Fertilia”. L’appuntamento sportivo è organizzato dai padroni di casa del Motoclub Portoferro. Per l’occasione gli atleti, provenienti da tutta la Sardegna, si daranno battaglia per la conquista del podio. Le gare prenderanno il via dalle ore 11,30.

Nella foto: immagine d’archivio