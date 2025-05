Monumenti Aperti 2025, presente anche l’Istituto Musicale Verdi

L’Istituto Artistico Musicale “Giuseppe Verdi” di Alghero sarà presente a Monumenti Aperti 2025, la manifestazione ideata da Imago Mundi organizzata insieme al Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Diocesi di Alghero- Bosa, giunta (ad Alghero) alla XXIII edizione. Sarà un fine settimana ricco di cultura e scoperta, quello del 10 e 11 Maggio, per la città catalana di Sardegna e il suo territorio con 33 siti visitabili e 8 itinerari, tra conferme e novità. Tra queste anche l’itinerario storico musicale nella borgata di Fertilia, una tra le nuove proposte di questa edizione, nella quale si inserisce proprio la visita all’istituto musicale algherese.

Porte aperte, dunque, nella sede al primo piano della scuola media di via Orsera, dove il Verdi ha trovato “casa”. Sarà l’ultima tappa di un’interessante visita guidata che vedrà come “ciceroni” gli alunni dell’Istituto Comprensivo n.1. Dalle 16.00 alle 20.00 sia sabato che domenica, sarà possibile visitare lo IAM, le sue aule, incontrare studenti e docenti e conoscere la storia e i corsi: Giocomusica, Arpa, Batteria, Chitarra moderna, Chitarra classica, Fisarmonica, Flauto, Pianoforte, Sassofono, Tromba e Violino.

L’accoglienza avverrà nel cortile della scuola media di via Orsera per poi spostarsi all’interno. La partecipazione anche a Monumenti Aperti rafforza il rapporto tra lo IAM e la città di Alghero per la quale il Verdi rappresenta, da sempre, una prestigiosa istituzione.