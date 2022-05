Memorial Claudio Pigò, una giornata di sport in ricordo del giovane allenatore

Una giornata di sport in ricordo di Claudio Pigò, il giovane allenatore del Catalunya Calcio scomparso nel 2019. La manifestazione patrocinata dal Comune di Alghero, Assessorato allo Sport, si è svolta nel terreno di gioco di Santa Maria La Palma, alla presenza dell’Assessore Maria Grazia Salaris che non ha voluto mancare all’appuntamento. Il Memorial, organizzato da l’ASD Catalunya Alghero, in collaborazione con l’Audax Algherese, con il patrocinio del Comune di Alghero e del CSI (Centro Sportivo Italiano sez. di Sassari), si è svolto presso il Campo “A.Cataldi” di Santa Maria La Palma.

Claudio è cresciuto nel Catalunya e dopo aver giovato nelle giovanili è diventato un allenatore preparato, sempre nella stessa Società. Al torneo hanno partecipato 7 squadre della categoria Allievi e Giovanissimi di Società Sportive provenienti da diverse province della Sardegna. “Un clima di festa, quella stessa festa dello sport tanto amata da Claudio, ho avuto l’onore di partecipare alle gare a lui dedicate. Ringrazio per l’organizzazione l’ ASD Catalunya Alghero. Claudio – ricorda l’Assessore Salaris – era un Mister con M maiuscola e i suoi giovani atleti lo porteranno sempre nel cuore”.