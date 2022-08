Mancata potatura, in via Veneto scatta la protesta

I residenti di Via Vittorio Veneto ad Alghero segnalano tutta una serie di disagi dovuti alla mancata potatura degli alberi che fiancheggiano la strada.

“La situazione è vergognosa – scrive una nostra lettrice-. I nostri poggioli vengono sporcati dai fiori che cadono frequentemente dagli alberi, anche più volte al giorno, mentre i rami di questi stessi alberi crescono invadendo i nostri poggioli, rendendo spesso problematica l’apertura delle persiane. Tutto è causato dalla mancata potatura che questa volta ha superato il solito ritardo a cui il Comune ci aveva abituati. Non possiamo aprire le finestre, perché nelle camere entra di tutto, dal polline alle api che ormai stazionano nei pressi dei rami in fiore. Ogni giorno, tra l’altro, veniamo svegliati intorno alle 7 del mattino dal rumore delle nuove attrezzature che gli operatori del Comune utilizzano per spostare questi fiori dai marciapiedi. Operazione inutile, visto che in tempo di mezz’ora i marciapiedi ne sono di nuovo ricoperti. Chiediamo un immediato intervento dell’amministrazione comunale al fine di risolvere il problema”.