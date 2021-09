L’Università delle Tre Età di Alghero apre le iscrizioni per il nuovo anno accademico

La Presidenza dell’Università delle Tre età di Alghero comunica che già dal 13 settembre scorso sono state riaperte le iscrizioni al nuovo anno accademico, 2021/2022. L’UTE di Alghero inaugurerà il Trentesimo anno accademico dalla sua Istituzione.

“Sarà un anno di grande significato per i nostri iscritti a conferma del valore di una organizzazione che ha sempre garantito una grande attenzione alle persone e al loro bisogno di relazionarsi in nome della cultura” si legge in una nota.

Ricco di conferme e novità il programma predisposto per questo anno che va ad iniziare. Ai 10 corsi collaterali che impegnano gli iscritti tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato nella frequenza di lezioni di lingue straniere ( inglese, francese, spagnolo, algherese) informatica, taglio e cucito creativo, educazione motoria, pittura e storia dell’arte, teatro e canto, prenderanno avvio nuovi corsi quali cucina e lavorazione della ceramica.

Il martedì e il giovedì saranno, come da tradizione, riservati alle Conferenze ed ai Seminari, delle diverse aree disciplinari dalla Letteratura classica , alla Storia, Giurisprudenza , Medicina, Filosofia , storia del territorio, Ambiente , Storia della chiesa , Storia della Sardegna e delle tradizioni popolari , Geografia , Erboristeria e un Corso di Catechesi . Le lezioni nel rispetto delle disposizioni ministeriali riprenderanno in presenza .

Le aule e la sala delle Conferenze sono stati messi a norma sicurezza con un progetto curato dall’ingegner Rubattu. Le nuove tecnologie di cui l’Università si e’ dotata consentiranno di garantire le conferenze sia in presenza che a distanza, qualora fosse necessario. Il programma prevede anche attività extra didattiche quali partecipazione a spettacoli teatrali , concerti, eventi culturali, convegni e mostre, sopralluoghi e viaggi di istruzione.

Per la conferma delle iscrizioni la segreteria di Via Carlo Alberto garantirà i seguenti orari di apertura :-“ dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 “. Per coloro che avessero difficoltà a raggiungere la sede di Via Carlo Alberto , potranno iscriversi presso le Aule di via Foscolo , 53 il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30. A breve sarà comunicata la data del giorno in cui avverrà l’inaugurazione ufficiale dell’anno accademico 2021-2022.

Gli iscritti , giovedì 23 settembre, saranno già protagonisti del Progetto che si terrà a Casa Gioiosa a Porto Conte di cui saranno relatori il Professor Emmanuele Farris e la Dottoressa Antonella Derriu .