Le città sul mare nel mediterraneo: incontro con Orlando, Muscau e Cacciotto

Domani, 22 maggio, alle ore 16, nella Sede elettorale in via XX Settembre 140 ad Alghero, si svolgerà l’incontro dal titolo ‘Le città sul mare nel mediterraneo’. Interverranno Raimondo Cacciotto, candidato sindaco della coalizione ‘Progetto Alghero’ (Campo largo e forze civiche centriste), Leoluca Orlando e Francesco Muscau, candidati alle elezioni europee per la circoscrizione Sicilia-Sardegna.