Lavori di riparazione condotta, chiusura dell’erogazione idrica

L’Enas, Ente acque della Sardegna, ha comunicato che domani, mercoledì 6 novembre 2019, dovrà eseguire un intervento urgente di riparazione lungo l’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo.

Per far fronte a questa sospensione Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile.

Ad Alghero centro l’erogazione idrica verrà sospesa domani, mercoledì 6 novembre dalle 12 alle 22, mentre per far fronte alle emergenze idriche Abbanoa attiverà un servizio di autobotte, in Via De Gasperi e di fianco Ospedale Marino