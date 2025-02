L’appello del Comitato della Pivarada: “Costituire un Centro Commerciale Naturale del quartiere”

Il Comitato del Quartiere della Pivarada, in considerazione della costituzione di Centri Commerciali Naturali (CCN) nel Centro Storico e nei quartieri di S. Agostino, Pietraia e Fertilia, intende farsi promotore per la costituzione di un Centro Commerciale Naturale nel Quartiere Pivarada.

“I Centri Commerciali sono una nuova concezione dello spazio commerciale urbano capace di offrire molteplici vantaggi, non solo facendo leva sulla esclusività di ogni attività, ma proprio perché capaci di dare una visione d’insieme della realtà territoriale. Le attività dei CCN hanno la finalità di creare “opportunità di vendita” attraverso attività di marketing “territoriale” – sottolineano dal Comitato – I CCN sono iscritti in apposito albo regionale e, al fine di rivitalizzare i centri urbani e promuovere la qualificazione dell’offerta e la migliore accoglienza dell’utenza, la Regione Sardegna prevede contributi a favore dei CCN fino al 70% delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di programmi annuali di promozione”.

“Precisiamo che il Centro Commerciale Naturale che si costituirà è un organismo con la sua propria autonomia gestionale indipendente dal Comitato di Quartiere con il quale può creare sinergia per il miglioramento della qualità di vita del Quartiere” precisano ancora dal Comitato che sta organizzando un incontro nel quale verrà illustrato in cosa consiste il Centro Commerciale Naturale e quali sono le sue finalità e attività. Chi fosse interessato a partecipare può scrivere all’indirizzo mail: [email protected].