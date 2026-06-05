La Sardegna raggiunge e supera i target PNRR: attivate 59 case della comunità e 17 ospedali di comunità

La Regione Sardegna raggiunge e supera gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il potenziamento della sanità territoriale, confermando la piena attuazione degli interventi strategici programmati nell’ambito della Missione 6 Salute.

Il risultato è stato formalmente attestato attraverso le determinazioni adottate dalla Direzione generale della Sanità il 1° giugno 2026, che certificano il completamento degli interventi riguardo le Case della Comunità e Ospedali di Comunità, due pilastri della riforma dell’assistenza sanitaria territoriale prevista dal PNRR, secondo gli standard richiesti dal Ministero della Salute e dall’Unità di Missione per il PNRR.

Nel dettaglio, la Sardegna ha raggiunto il target di 59 Case della Comunità messe a disposizione e dotate delle necessarie attrezzature tecnologiche e di 17 Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di tecnologie sanitarie avanzate.

Si tratta di un risultato che supera gli obiettivi originariamente assegnati alla Regione. Il programma iniziale prevedeva infatti l’attivazione di 50 Case della Comunità e 13 Ospedali di Comunità, finanziati attraverso le risorse della Missione 6 del PNRR e il cofinanziamento regionale. Grazie all’aggiornamento della programmazione regionale approvato dalla Giunta nel 2026, la rete dell’assistenza territoriale è stata ulteriormente ampliata attraverso interventi aggiuntivi in overbooking che hanno consentito di incrementare il numero delle strutture previste, portando il totale a 59 Case della Comunità e 17 Ospedali di Comunità.

Le Case della Comunità rappresentano il punto di riferimento dei cittadini per l’accesso ai servizi sanitari territoriali e sociosanitari. Al loro interno operano in maniera integrata medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti, infermieri, professionisti sanitari e servizi amministrativi, con l’obiettivo di garantire una presa in carico più efficace e continuativa dei bisogni di salute.

Gli Ospedali di Comunità costituiscono invece una risposta intermedia tra l’assistenza domiciliare e il ricovero ospedaliero tradizionale, destinata in particolare ai pazienti che necessitano di cure a bassa intensità clinica, percorsi di stabilizzazione o assistenza post-acuzie, contribuendo a ridurre i ricoveri impropri e a migliorare la continuità assistenziale.

L’intervento si inserisce nel più ampio processo di trasformazione del sistema sanitario regionale avviato nell’ambito del PNRR, finalizzato a rendere l’assistenza più vicina ai cittadini, più accessibile e maggiormente integrata con i servizi sociali e sociosanitari del territorio.

Per la Sardegna il programma ha previsto investimenti rilevanti: oltre 73,6 milioni di euro di risorse PNRR e quasi 3 milioni di euro di fondi regionali per le Case della Comunità, ai quali si aggiungono 32,7 milioni di euro di risorse PNRR e circa 7,5 milioni di euro di fondi regionali per gli Ospedali di Comunità. Risorse che hanno consentito la realizzazione, il completamento e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle nuove sedi distribuite sul territorio regionale.

Il conseguimento dei target rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e conferma la capacità della Sardegna di rispettare le scadenze previste, garantendo il pieno utilizzo delle risorse assegnate e contribuendo agli obiettivi nazionali di rafforzamento della sanità pubblica.

“Con il raggiungimento e il superamento dei target previsti dal PNRR – sottolinea la Presidente della Regione ed assessora ad interim della Sanità, Alessandra Todde – la Sardegna compie un passo decisivo verso un modello di assistenza sanitaria più moderno, capillare e vicino alle persone. Le nuove Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità rappresentano un investimento concreto sulla qualità delle cure, sulla prossimità dei servizi e sulla capacità del sistema sanitario di rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni dei cittadini in ogni territorio dell’Isola”.