La Futsal Alghero cerca il riscatto in Piemonte

Brutta sconfitta casalinga per la Futsal Alghero nella seconda giornata di ritorno del girone A di serie B. 7-1 contro il Cardano 91 nel match giocato al palazzetto di Usini. Primo tempo chiuso sul 2-0 dalla formazione ospite che poi nella ripresa ha aumentato il divario. Sullo 0-4 i giallorossi di mister Monti vanno a segno ma uno degli arbitri annulla il gol per un presunto fallo sul portiere, con le proteste vibranti della Futsal Alghero che poi subisce altri due gol. Partita nervosa e a farne le spese è anche Becca, che viene espulso dopo aver contestato la mancata assegnazione di un fallo ai suoi danni. Il gol della bandiera, invece, è stato siglato da Fiori. In classifica Idili e compagni restano al penultimo posto con 9 punti.

Bella vittoria invece per l’Under 19 al Pala Manchia contro la vicecapolista Ce Chi Ciak. 7-5 il risultato finale per i ragazzi di mister Neri. Da segnalare la tripletta di Arcai e la doppietta di Capovani che si conferma come capocannoniere della squadra.

Questo sabato la prima squadra giocherà sul campo del Futsal Fucsia Nizza. Si tratta della prima trasferta in terra piemontese e i giallorossi proveranno a riscattarsi dopo il brutto ko casalingo. L’Under giocherà ugualmente in trasferta ma contro il Domus Chia.