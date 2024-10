La Camera di Commercio di Sassari a Perugia per promuovere il nord Sardegna

La Camera di Commercio di Sassari, insieme alle imprese dei settori coinvolti, ha preso parte all’VIII edizione del Mirabilia Food & Drink e alla XII edizione della Borsa Internazionale del Turismo culturale che si è svolta nei giorni scorsi a Perugia.

Gli eventi Mirabilia, in particolar modo, rientrano nelle azioni di Mirabilia Network, l’associazione che mette in rete 21 Camere di Commercio italiane caratterizzate dalla presenza di luoghi riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, ma meno noti al turismo italiano e internazionale, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico ed elevarne la riconoscibilità.

La Camera di Commercio di Sassari – tra i soci fondatori dell’Associazione “Mirabilia – European Network of UNESCO Sites” – , fa parte del Network per la presenza della Discesa dei Candelieri di Sassari, riconosciuto dal 2013 quale evento del Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO, e posta la sua presenza nella Rete Italiana delle Grandi Macchine a Spalla.

Dopo le prime due sessioni di B2B, le imprese coinvolte hanno svolto numerosi incontri con buyers esteri, attivando tutta una serie di nuove collaborazioni e partenariati. Oltre a ciò, i due eventi fieristici rappresentano una preziosa occasione di scambio di contatti tra tutti i seller partecipanti, accompagnati dalle CCIAA italiane che rientrano nell’ambito del Network Mirabilia.

Le imprese presenti all’VIII edizione del Mirabilia Food & Drink sono: l’Oleificio San Giuliano Domenico Manca S.p.a., Latteria Sociale Sa Costera, Consorzio San Michele e l’azienda agricola Funtana Cana di Giovanni Cabigliera. Alla XII edizione della Borsa del turismo culturale hanno preso parte Travel Motus, Alghero Service S.a.s. di Antonio Morittu & C., Sa Fiorida S.r.l. Holiday Homes and Apartments e l’Hotel La Tartaruga Bianca.