JazzAlguer, a lo Quarter la cantante statunitense Morgan James

Nuovo appuntamento con la settima edizione di JazzAlguer, la lunga stagione di concerti promossa ad Alghero dall’associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica di Massimo Russino. Dopo le serate “extra moenia” delle scorse settimane ai Poderi Parpinello e al Nuraghe Palmavera, sabato (29 giugno) la rassegna ritorna in città e ritrova uno dei suoi spazi più consueti, quello di Lo Quarter, per accogliere alle 21.30 uno dei nomi di maggiore spicco di questa edizione: la cantante statunitense Morgan James, accompagnata da Doug Wamble alle chitarre.

Figlia di attori e insegnanti di teatro, l’artista originaria dell’Idaho, che cita Joni Mitchell, Paul Simon, Aretha Franklin e Prince tra i suoi cantanti preferiti, ha iniziato a lavorare professionalmente in diverse produzioni teatrali di Broadway. Dopo l’incontro con colui che sarebbe diventato il suo mentore, Berry Gordy, ha firmato nel 2014 il suo primo disco, “Hunter” (2014), seguito nel tempo da altri cinque lavori in studio (il più recente è “Nobody’s Fool”, dell’anno scorso), oltre ai cover album “Blue”, sull’omonimo disco di Joni Mitchell, e a quello per i cinquant’anni del celebre “White Album” dei Beatles. Con il suo canale personale su YouTube, e con il collettivo Postmodern Jukebox, con cui collabora da tempo, Morgan James ha raggiunto oltre 250 milioni di visualizzazioni. Intensa anche la sua attività in tour con la sua band e con orchestre sinfoniche come voce solista.

Dopo Morgan James, JazzAlguer ritorna il 12 luglio, quando sul palco di Lo Quarter dilagherà la coinvolgente carica di suoni jazz, R&B, funk, hip hop e pop dei Kennedy Administration. La band newyorkese, guidata dalla carismatica cantante Kennedy e il suo partner musicale, il tastierista, compositore e produttore Ondre J Pivec (uno dei principali collaboratori di Gregory Porter), vedrà Ricky Pistone alle chitarre, Eugene Rogers al basso e Roberto Robertson alla batteria.

Il biglietto per il concerto di Morgan James, a 25 euro, si può acquistare al botteghino la sera del concerto oppure su Mailticket e Boxoffice Sardegna (più diritti di prevendita) dove è già disponibile anche l’abbonamento estivo per tutte le serate in programma dal 12 luglio al 30 agosto: costa 110 euro e comprende l’ingresso ai concerti di Kennedy Administration (12 luglio), Walter Smith III (21 luglio), Kinga Glyk (28 luglio), Kenny Carr (7 agosto), Choro da Ilha Kari-Oka sexteto (13 agosto), Almacanta (26 agosto), Tony Momrelle (30 agosto), e allo spettacolo “L’uomo contro. Vita, arte e battaglie di Gian Maria Volonté” (21 agosto).

Info e prenotazioni al numero 375 873 2735 e all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Per altre notizie e aggiornamenti www.bayouclubevents.com • ww.facebook.com/jazzalguer • instagram: JazzAlguer.

La settima edizione di JazzAlguer è organizzata dall’associazione culturale Bayou Club-Events con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del bando Salude&Trigu.