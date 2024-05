Incontro sui cani ad Alghero con la Asl

I recenti episodi di aggressione da parte di cani ai proprietari e loro famigliari, verificatisi anche ad Alghero e dintorni, ha riportato l’attenzione delle autorità sanitarie sul rapporto esistente tra detentori e animali. In alcuni casi si riscontrano chiaramente comportamenti errati, tenuti in buona fede, ma che diventano inevitabilmente fonte di problemi che non sempre si limitano alle difficoltà di gestione dell’animale, sfociando talvolta in gravi episodi di violenza nei confronti delle persone e di altri animali.

Per tale ragione la Regione Sardegna ha incaricato tutte le ASL di predisporre appositi incontri di formazione ed informazione, in questa fase rivolti alla cittadinanza affinché possa avere maggiore consapevolezza circa i comportamenti da tenere quando si ha, o s’intenda avere, un cane in casa, valutando anche le caratteristiche di alcune razze e le particolari attenzioni che le stesse richiedono, premessa indispensabile per prevenire comportamenti indesiderati e pericolosi.

La ASL di Sassari, Dipartimento di Prevenzione, Struttura Complessa Randagismo e Anagrafe Animali da Compagnia, ed il Servizio Ambiente del Comune di Alghero, hanno pertanto organizzato un incontro ad accesso libero che tratterà degli aspetti più pratici e di quelli normativi che devono essere necessariamente conosciuti.

Avere un cane implica anche il rispetto di precise regole di comportamento e l’adempimento di doveri che non possono essere trascurati e l’incontro è l’occasione giusta per capire alcuni aspetti, interloquendo con gli esperti della ASL che saranno presenti. L’appuntamento è stato fissato per martedì 21 maggio alle 15,30 presso la sala conferenze del Polisoccorso in via Liguria ad Alghero.