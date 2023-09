In archivio la prima giornata del Sardinia Open

Ha preso il via sui campi in green set di Alghero la ventitreesima edizione del Sardinia Open, Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, torneo di categoria ITF1 Series, targato eAmbiente, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport della Regione Sardegna e della Fondazione Alghero, e il supporto del Comune di Alghero.

Nel singolare maschile, avanzano tutti i migliori, tranne la testa di serie numero 8, il giapponese Daisuke Arai, sconfitto dall’astro nascente britannico Ben Bartram, che proprio su questi campi, nel maggio dello scorso anno, ha vinto il suo primo titolo Future internazionale. Bene Stephane Houdet: il francese campione olimpico, sette volte il migliore qui ad Alghero, ha esordito superando in due set l’olandese Maikel Scheffers nel match più atteso della giornata.

Unico italiano al secondo turno Luca Arca. Il ragazzo di Bono, tesserato per l’Asdc Sardinia open, ha vinto il derby tricolore contro Marco Colombo. Out Giovanni Zeni, sconfitto dalla testa di serie numero 3, il britannico Gordon Reid; Francesco Felici dal numero 4, l’olandese Ruben Spaargaren; Mario Cabras eliminato dal numero 7, un altro orange, Tom Egberink; Lorenzo Deglinnocenti dall’elvetico Raphael Gremion.

Nel singolare femminile, due match in campo con altrettante italiane sconfitte: Maria Paola Tolu (6-0, 6-1 dalla francese Charlotte Fairbank) e Roberta Faccoli (6-1, 6-0 dall’olandese Wendi Schutte).

Tra i Quad, esordio sul velluto per il numero 1 del mondo, l’olandese Niels Vink. Eiminati tutti gli italiani: Mariagrazia Lumini (dal numero 2 del seeding, il giapponese Koji Sugeno), Mario Alfredo Naselli (dal numero 4, il brasiliano Ymanitu Silva), Alberto Saja (dal tedesco Maximillian Laudan) e Ivano Boriva (dall’altro Laudan, Marcus).