Il Sardinia Open da domani in diretta tv

La XXIV edizione del Sardinia Open International wheelchair tennis marchiato èAmbiente con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna entra nel vivo. Sui campi in green set del Tc Alghero (ingresso gratuito) vanno in scena le fasi finali del torneo di tennis in carrozzina più importante d’Italia (Itf1 Series, 32mila dollari di montepremi).

Nel tabellone maschile, la sorpresa di oggi è la sconfitta della testa di serie numero 2, il belga Joachim Gerard, sorpreso 6-4, 6-3 dalla quinta testa di serie, lo spagnolo Daniel Caverzaschi. Domani, l’iberico sfiderà l’eterno Stephane Houdet. Il transalpino, numero 3 del torneo e vincente qui in sette occasioni, ha superato 6-4, 6-2 l’israeliano Sergei Lysov. Tutto secondo pronostico nella parte alta del tabellone, dove lo spagnolo Martin De La Puente, favorito della vigilia, ha regolato 6-2, 6-0 il francese Geoffrey Jaslak (numero 7) e domani se la vedrà con il giapponese Takuya Miki, numero 4, che si è imposto con un doppio 6-3 sul francese Nicolas Charrier (numero 8.)

La vittoria del torneo femminile verrà deciso da un derby olandese, tra la numero 1 del seeding Aniek Van Koot e Jinte Bos. Van Koot ha superato 6-2, 7-6 la britannica Lucy Shuker, mentre la Bos si è confermata l’autentica bestia nera delle teste di serie, spuntandola 6-3, 4-6, 7-5 sulla colombiana Angelica Bernal, numero 2 del tabellone.

Profumo d’orange anche nella finale della categoria Quad, con il numero 1 del mondo Niels Vink (oro in singolare e doppio a Parigi) che non ha concesso giochi al turco Ugur Altinel e domani affronterà un altro portacolori della stessa Nazione, la testa di serie numero 2 Ahmet Kaplan, che ha regolato con un doppio 6-1 il tedesco Marcus Laudan. I due finalisti del singolare si sono aggiudicati il doppio battendo 6-0, 6-1 Altinel e il connazionale Ali Ataman.

Domani mattina, dalle 9.30, inizieranno le dirette televisive sull’emittente regionale Catalan Tv e, in differita, su Supertennis. In programma le due semifinali maschili: si inizierà con De La Puente-Miki, per proseguire con Houdet-Caverzaschi. Alle 15, la finale del doppio femminile con Van Koot e Shuker opposte alle olandesi Bos e Lizzy De Greef, seguita dalla finale Quad Vink-Kaplan. I match si possono vedere anche in streaming su supertennix e sul sito del torneo www.sardiniaopen.net.

Main draw maschile. Quarti di finale.

1 Martin De La Puente (Spa) b. 7 Geoffrey Jaslak (Fra) 6-2, 6-0

4 Takuya Miki (Jpn) b. 8 Nicolas Charrier (Fra) 6-3, 6-3

3 Stephane Houdet (Fra) b. 6 Sergei Lysov (Isr) 6-4, 6-2

5 Daniel Caverzaschi (Spa) b. 2 Joachim Gerard (Bel) 6-4, 6-3

Main draw femminile. Quarti di finale.

1 Aniek Van Koot (Ola) b. 4 Lucy Shuker (Gbr) 6-2, 7-6(5)

Jinte Bos (Ola) b. 2 Angelica Bernal (Col) 6-3, 4-6, 7-5

Main draw Quad. Quarti di finale.

1 Niels Vink (Ola) b. Ugur Altinel (Tur) 6-0, 6-0

2 Ahmet Kaplan (Tur) b. Marcus Laudan (Ger) 6-1, 6-1

Finale Doppio Quad.

Niels Vink (Ola)/Ahmet Kaplan (Tur) b. Ugur Altinel (Tur)/Ali Ataman 6-0, 6-1