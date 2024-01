Il saluto di Alghero a Gavino Sanna

“Un regalo alla città di Alghero che ha coinvolto non solo i numerosi visitatori che in questi mesi hanno potuto ammirare la mostra sul genio creativo che ha contraddistinto la sua lunga e premiata carriera, ma anche tanti giovanissimi studenti con i quali ha trascorso straordinari momenti formativi”. Con queste parole il sindaco Mario Conoci, l’assessore alla Cultura Alessandro Cocco ed il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, hanno voluto salutare Gavino Sanna in occasione del finissage della mostra “Una vita”.

Al loro fianco il direttore del Dipartimento di Architettura e Design di Alghero dell’Uniss, Emilio Turco. Inaugurata lo scorso mese di settembre presso le sale espositive del complesso culturale Lo Quarter da Fondazione Alghero nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero dell’Interno “Alghero Experience – Un patrimonio da raccontare”, l’esposizione allestita col contributo dell’agenzia Tinxy ha voluto celebrare le sue opere con un viaggio in cinque stanze che ripercorrono la sua carriera: dalle campagne pubblicitarie e sociali sulla Sardegna a quelle nazionali e internazionali, passando per le celebri caricature e gli iconici disegni. Un’esposizione unica che ha permesso di ammirare l’evoluzione della comunicazione negli anni e capire come la pubblicità può essere un’arte.