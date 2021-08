Il Partito dei Sardi: “obbligo di mascherine e guanti ad Alghero”

“Il Partito dei Sardi ritiene utile che gli algheresi siano informati e costantemente aggiornati sulla situazione sanitaria in città, non solo perché questo rientra tra i doveri del sindaco, ma anche perché riteniamo che riferire i dati sui contagi rappresenti un valido deterrente per chi ancora si ostina a fare inopportune passeggiate per le vie di Alghero.

La provincia di Sassari risulta quella a più alta concentrazione di contagio in Sardegna, infatti ad oggi i casi di positività ammontano a 547, pertanto relegare a mera curiosità la richiesta di dati sulla situazione sanitaria ad Alghero, che ha visto chiudere interi reparti del proprio ospedale e porre in quarantena medici e personale sanitario, pare una trovata alquanto infelice”. Sono le parole di Enza Silanos, esponente del Partito dei Sardi Alghero.

“Al cospetto dei dati forniti dalla protezione civile, riteniamo maturi i tempi per emettere una ordinanza sindacale che obblighi i cittadini all’utilizzo dei dispositivi di protezione, maschere e guanti. Troppi, infatti, sono coloro che, ancora oggi, accedono a negozi e uffici pubblici senza alcuna protezione, mettendo così a repentaglio la propria salute e quella delle persone che in questo periodo stanno prestando un servizio essenziale per l’intera popolazione”.

“E’ oramai noto che, per circoscrivere il contagio ed evitare la diffusione del virus, occorrono misure forti che vadano oltre al distanziamento sociale imposto dal Governo, pertanto chiediamo al sindaco di adottare con urgenza una ordinanza sindacale che obblighi i cittadini all’utilizzo dei dispositivi di protezione stanziando, da subito, le risorse per l’acquisto dei dispositivi di protezione da consegnare ( attraverso i servizi sociali) alle persone indigenti” – conclude.